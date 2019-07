Erneute Polizeidurchsuchung bei Großfamilie in Ostercappeln CC-Editor öffnen

Erneuter Polizeieinsatz bei einer Großfamilie in Ostercappeln. Symbolfoto: Michael Gründel

Ostercappeln. Die Polizei hat Anfang dieses Monats weitere Durchsuchungsbeschlüsse in einem Wohnhaus in Ostercappeln-Haaren ausgeführt. Dies bestätigte eine Polizeisprecherin am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Immobilie gehört einer Großfamilie.