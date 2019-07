Ostercappeln. Ostercappeln hat einen neuen Ortsbrandmeister. Thomas Bölscher übernimmt das Amt von Thomas Kanitz. Der Rat der Gemeinde hat Bölscher in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ernannt und Kanitz verabschiedet.

Die Amtszeit des bisherigen Ortsbrandmeisters lief bis 16. Dezember 2019. Kanitz hatte aber im Mai um die vorzeitige Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit gebeten. Die Ortsfeuerwehr Ostercappeln hatte darauf hin Thomas Bölscher zum neuen Ortsbrandmeister gewählt.

Das weitere Verfahren: Kreisbrandmeister Cornelis van de Water musste seine Zustimmung geben, was geschehen ist. Und schließlich ist es dann Aufgabe des Gemeinderates, den neune Ortsbrandmeister für sechs Jahre in das Ehrenbeamtenverhältnis zu berufen – was nun geschehen ist. Bölscher ist also bis Anfang Juli 2025 im Amt.

Stellvertretender Ortsbrandmeister in Ostercappeln bleibt Uwe Freese. Seine Amstzeit endet mit Ablauf des 15. Dezembers 2020.

Die Urkunden überreicht

Karl-Heinz Stosiek (CDU) und Johannes Klecker (SPD) dankten im Namen des Rates Thomas Kanitz für sein Engagement in den vergangenen Jahren und wünschten dem neuen Ortsbrandmeister Thomas Bölscher viel Erfolg. Bürgermeister Rainer Ellermann überreichte die entsprechenden Ernennungs- und Entlassungsurkunden. "Die Feuerwehren sind wichtig", so Ellermann. Das habe der Großbrand in Bohmte vor wenigen Tagen noch einmal eindrucksvoll gezeigt.