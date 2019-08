Ostercappeln. Die Schafbesitzerin Julia Wolf hat für ihre Skudden (Schafrasse) dank unseres Artikels mehrere Angebote für eine neue Weide bekommen. Die bisher von ihr genutzte Schulweide muss sie abgeben, da die Gemeinde Ostercappeln diese bebauen möchte.

Die bis dahin genutzte Weide konnte sie nicht weiter nutzen, da die Gemeinde Ostercappeln ihr zwar fristgerecht, aber für sie überraschend eine Kündigung des Pachtvertrags gegeben hat. Bereits am Erscheinungstag des Artikels "Wird eine Schafwiese in Ostercappeln zum Parkplatz?" im Wittlager Kreisblatt hat Julia Wolf das erste Angebot für eine Weide für ihre Schafe erhalten.

"Ehrlich gesagt, ich kann es noch immer gar nicht richtig fassen. Aber: meine Schafe haben ein großartiges neues Zuhause an einem wunderschönen Ort und noch dazu in Ostercappeln gefunden. Unsere Situation hat sich sogar verbessert", schreibt die Schafbesitzerin in einer E-Mail an unsere Redaktion.

Sie habe dank des "Starken Dorfes" und Dr. Franz Kahlert eine neue Weide bekommen, auf der vor einigen Jahren Schafe und Pferde gehalten wurden. Sie hat außerdem drei weitere Angebote aus Schwagstorf und Rabber erhalten, aber die Weide in Ostercappeln hat am besten für ihre Skudden gepasst.

Entgegenkommen der Gemeinde

Auch mit Michael Borgmeier von der Gemeinde Ostercappeln hat sie noch einmal gesprochen. Da die Weide frühstens ab 2020 bebaut wird, hat die Gemeinde die Übergabe der Schulweide vom 1. Juli auf den 30. November verschoben. Über die gewonnene Zeit freut Wolf sich: "An der neue Weide müssen einige Meter Zaun gezogen und weitere Arbeiten erledigt werden. Da die Fläche aber noch mal geheut wird, können wir aktuell noch nicht damit beginnen, sonst würden wir das ganze Gras platt trampeln oder fahren." Bis zum Umzug werden die Schafe also auf der Schulweide und einer anderen Wiese weiter grasen.