Ostercappeln. Der Ausbau der Gartenstraße Richtung Einmündung Bremer Straße sowie die Anlage des Parkplatzes und der Multifunktionsfläche in Ostercappeln sind abgeschlossen. Die Endabnahme fand jetzt mit Vertretern der Kommune, des Ortsrates, der Planes und der Garten- und Landschaftsbaufirma statt.

Neun Monate lang wurde an der Gartenstraße in Ostercappeln gearbeitet.Jetzt ist das Werk vollbracht. Das südliche Teilstück der Straße ist endausgebaut und die Multifunktionsfläche ist fertiggestellt. Der neue öffentliche Parkplatz an der Gartenstraße kann bereits seit einiger Zeit genutzt werden.

"Viele Besucher wissen gar nicht, dass im Ortszentrum so viel Parkraum zur Verfügung steht", sagt Ortsbürgermeister Peter Kovermann. Zeit, dass sich das ändere. An der Gartenstraße sind in den vergangenen Jahren mehrere Stadtvillen errichtet worden. Folge der Investition war die Verlegung des Parkplatzes an der Gartenstraße. Dieser wurde um 90 Grad gedreht – und die Kapazität deutlich erhöht. Von 28 Plätzen auf 58. Hinzu kommen zwei eigens eingerichtete Stellplätze für Wohnmobile. Der Ortsbürgermeister freut sich, dass das Bauvorhaben jetzt verwirklicht ist. Für die Anwohner der Straße war diese Phase mit einigen Einschränkungen verbunden.





"Es gab aber keinerlei Probleme mit den Anliegern", betonen Planer Jürgen Hellmann und Gemeindebürgermeister Rainer Elelrmann. Die Zusammenarbeit aller am Projekt Beteiligten einschließlich Bürgern lief hervorragend. Das sei nicht bei jeder Baustelle so, merkt Hellmann an. Die Gartenstraße selbst ist auf einer Länge von 120 Metern ausgebaut und gestaltet worden. Das entspricht laut Hellmann einer Fläche von 1.200 Quadratmetern. Die Multifunktionsfläche ist rund 1.800 Quadratmeter groß.

Die Kosten betrugen laut Ausschreibung knapp 540.000 Euro. Das Projekt gehört zum Dorfentwicklungsprogramm und konnte mithilfe vom Zile-Mittel in Angriff genommen werden. Zile, das sind Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung.

Multifunktionsfläche, das heißt, dieses Areal steht unter anderem für Veranstaltungen zur Verfügung. Die größte ist die Ostercappelner Kirmes mit dem Festzelt, das im kommenden September erstmals auf dem Areal stehen wird. Bepflanzungen oder andere größere Gestaltungsmaßnahmen waren auf diesem Areal daher nicht vorgesehen.

Peter Kovermanns besonderer Dank galt Fachdienstleiter Michael Borgmeier, der auch den Ortsrat immer umfassend über das Vorhaben informiert hat. Auch nach dem Endausbau bleibt die bestehende Verkehrsregelung gültig. Es wird keine Einbahnstraße eingerichtet. Die Gartenstraße kann von der Venner Straße und der Straße „Markt“ befahren werden. Darüber hinaus gibt es eine Zufahrt von der Bremer Straße in die Gartenstraße. Diese Zufahrt kann jedoch nur von den Verkehrsteilnehmern genutzt werden, die die Bremer Straße, vom Ortskern kommend, befahren. Verkehrsteilnehmer, aus Richtung Osnabrück kommend, dürfen aufgrund der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nicht von der Bremer Straße in die Gartenstraße einbiegen.