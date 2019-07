Ostercappeln. Die berühmten „Schlaufen-Bilder“ fehlen, aber die Ur-Form, die zu seinem Markenzeichen wurde, ist dennoch allgegenwärtig: Die aktuelle Ausstellung des Kulturrings Ostercappeln (Kurios) in der Alten Mädchenschule zeigt eine weniger bekannte Seite des renommierten Künstlers Rudolf Englert (1921–1989) und erinnert damit an seinen 30. Todestag.

Zu sehen sind nicht nur Skulpturen, in denen er sich einer dreidimensionalen Umsetzung des graphischen Elements widmet. Sondern auch Bilder aus den Jahren 1981 bis 1984, die Englerts Auseinandersetzung mit Grundthemen menschlicher Existenz spiegeln: dem „Sein“, dem „hier und jetzt“, dem „Mut“ zu leben und dem „Tod“.



Immer wieder habe sich Englert zum Meditieren zurückgezogen, erzählt seine Witwe Hildegard. Die Werke seien eine Frucht dieser intensiven Einkehr und der Beschäftigung mit Fragen, die von jeher im Mittelpunkt der Philosophie und Religion stehen – oder eben der Kunst.





„Je mehr ich mich mit seinen Bildern beschäftige, desto mehr stelle ich fest: Englert betrifft mich“, brachte Kurios-Vorstandsmitglied Michael Brackmann es auf den Punkt. Zusammen mit Hildegard Englert eröffnete er die Ausstellung, und zwar in Form eines Gespräches über den Künstler, der sich ganz der ungegenständlichen Malerei verschrieben hat.

Zwei Entstehungsjahre

Und bei dem es „von ganz kurz bis über Jahre“ dauern konnte, bis er ein Bild abgeschlossen hatte. Hildegard Englert erinnert sich: „Der ‚Mut‘ begann 1981 als ganz leiser, blasser Mut.“ 1988 sei dann das Bild, wie es nun auch das Plakat zur Ausstellung ziert, das erste gewesen, was Englert nach seiner Krebserkrankung und OP gemalt habe: „mit starken Farben, um sich selbst Mut zu machen.“ Deshalb gälten für dieses Bild im Grunde zwei Entstehungsjahre, 1981 und 1988.

Weitermalen oder nicht

Manchmal sei es bei Englert aber auch ganz schnell gegangen mit dem Malen, sagt seine Witwe und erzählt schmunzelnd eine Anekdote, wie eine Kommission den Künstler besuchte, um ein Bild für das Land Niedersachsen zu erwerben. Sie entschied sich ausgerechnet für ein Bild, das Englert erst am Vortag gemalt hatte – und bewahrte den Künstler damit vor Zweifeln, ob es denn auch wirklich fertig sei oder noch überarbeitet werden müsse. Als Englert den Leiter der Kommission später bei anderer Gelegenheit getroffen habe und ihn gebeten habe, „ich möchte das Bild ja gern noch einmal sehen“, habe dieser nur geantwortet: „Sehen ja – aber nicht mehr weitermalen.“

Anzeige Anzeige





Zeit nehmen

An Englert sehe man sich nicht satt, so Brackmann. „Ich entdeckte immer wieder etwas Neues, Spannendes.“ Der Betrachter sollte sich deshalb Zeit nehmen für die Ausstellung in der kleinen Mädchenschule. „Zum Verstehen eines Bildes gehört ein Stuhl“, zitierte Hildegard Englert den berühmten, Anselm Feuerbach zugeschriebenen, Ausspruch, der bei der Vernissage angesichts der vielen Besucher, die sich im Ausstellungsraum drängten, ein frommer Wunsch bleiben musste.

Die Ausstellung bleibt jedoch noch bis zum 11. August geöffnet und kann täglich von 15 bis 17 Uhr besucht werden.