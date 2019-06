Venne. Der dreimonatige Lehrgang auf der Müllerfachschule in Kellinghusen/Schleswig-Holstein endete am 29. Juni 1969. Seitdem darf sich Heinz Vallowe aus Venne Müllermeister nennen – ebenso wie die anderen neun Müllergesellen, die sich damals der Prüfung vor der Handwerkskammer Lübeck stellten. Das 50-jährige Meisterjubiläum wird mit einem Treffen der Ehemaligen gefeiert – allerdings erst im September.

Das allererste Müllermeistertreffen der Truppe von 1969 fand vor 25 Jahren statt. Damals war noch Lehrer Seroka mit von der Partie. Das Treffen fand in Oesede statt. Seit dem Jahr 2006, so berichtet Müllermeister Vallive aus Venne, kommen die Müllermeister, derzeit sind es sieben, alle zwei Jahre zusammen. Dass das goldene Jubiläum gewürdigt wird, versteht sich fast von selbst. Es findet im Sauerland statt. Die Teilnehmer kommen aus sieben Bundesländern, aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern.

Als sich die Müllergesellen trafen, war der größte Teil der Männer zwischen 23 und 25 Jahre jung. Der Benjamin kam aus Bayern und konnte nur mit einer Sondergenehmigung teilnehmen. Karl Siegmann war damals mit 40 Jahren der Alterspräsident. Vallowe: "Den wollen wir möglichst dabeihaben."

Eine Art Internat

Als die Männer ihre dreijährige Lehre als Müller begannen, gehörten pro Jahr zweimal vier Wochen Berufsschule im Frühjahr und Herbst zur Ausbildung. Sie wurde an gleicher Stelle wie die Müllerfachschule in Kellinghusen in einer Art Internat absolviert. Vallowe erinnert sich: "Als Lehrling war um 10 Uhr Zapfenstreich. Als Gesellen gab's einen Haustürschlüssel. Weitere ungewöhnliche Ausbildungsberufe, für die Theorie vermittelt wurde, waren parallel Kürschnerei, Pelznäherei und Sattlerei.

Viele Mühlen im Wittlager Land

Beim 1. Müllermeistertreffen, das der Venner organisiert hatte, hieß es schnell: "Lasst uns das wiederholen." Das geschieht. Mal ist der eine, mal der andere Gastgeber und organisiert ein Programm in der Umgebung. Die Frauen sind ebenfalls dabei. Vallowe erinnert sich: "Fünf der Teilnehmer des Meisterlehrgangs hatten damals eine eigene Mühle in der Familie, heute niemand mehr." Das gilt auch für Heinz Vallowe. Er sagt: "Zwei Jahre nach meiner Meisterprüfung haben wir unseren Laden dich gemacht." Er fügt hinzu, dass es zeitweise mehr als 30 Mühlenbetriebe im Altkreis Wittlage gab, heute einen einzigen – den in Wittlage.

Die Mühle Vallowe konnte mit Wasser und mit einem Dieselmotor angetrieben werden. Nachdem nicht mehr gemahlen wurde, standen der Landhandel, unter anderem mit Kunstdünger und Saatgut im Vordergrund. 1990 wurde das 150-jährige Bestehen der Mühle gefeiert. Danach war ganz Schluss. Der Venner: "Meine beiden Jungs und meine Mutter waren einverstanden." Er ist dann Bus gefahren, durch halb Europa: "Das war auch nicht schlecht."

Großer Lernpensum

An die Schulzeit in Kellinghusen erinnert er sich gern. Er berichtet: "Das Formelheft, das wir in der Prüfung benutzen durften, habe ich heute noch." Vallowe ergänzt: "Mathe war immer mein Ding." Und lernen mussten die angehenden Meister allerlei. Nach der Schule galt es, Hausaufgaben zu erledigen. Viele Zeit sei damals nicht geblieben. Zeichnungen mussten angefertigt werden, die angehenden Meister mussten beispielsweise über Buchführung, Ausbildung von Lehrlingen, die Geschwindigkeit der Mühle, Feuchtigkeitsgrade des Mahlguts, Reinigung, Walzenstühle und Schälmaschine Bescheid wissen. Vallowe sagt: "Richtige Mühlen liefen 24 Stunden. Der Ablauf musste beobachtet werden, um bei Problemen rechtzeitig eingreifen zu können."

Neue Berufsbezeichnung

Und wer weiß heute schon, dass mehrere Mahlgänge erforderlich waren, um das Mehl zu erhalten, das heute in der Regel verwendet wird. Der Venner berichtet: "Wir hatten in der Mühle Studenten zu Gast, die über die Müllerei schrieben." Er fügt hinzu: "Wer weiß heute überhaupt noch, was ein Müller ist." Die Berufsbezeichnung lautet inzwischen: Verfahrenstechnologie, Fachrichtung Mühlen- und Getreidewirtschaft.

Aber auch heute müssen die Auszubildenden garantiert noch wissen, dass Getreide, das für die Aussaat vorgesehen ist, nicht zu heiß getrocknet werden darf – sonst, so Vallowe, geht der Keimling kaputt.