Unterwegs in Irland: die Frauen der Kfd-Region Ostercappeln. Foto: Agnes Meyer

Ostercappeln. In jedem Jahr wird eine Fahrt für die Kfd-Frauen der Region Ostercappeln durchgeführt. Unter der Planung von Agnes Meyer geht es meist für drei bis vier Tage auf Tour. Die Idee, einmal Irland zu besuchen, stieß bei vielen auf große Begeisterung, so dass 48 Frauen in diesem Jahr gleich für acht Tage unterwegs waren.