Auf dem neu hergerichteten Friedhofsparkplatz in Schwagstorf: Von links, der stellvertretende Ortsbürgermeister Georg Kleine, Gemeindebürgermeister Rainer Ellermann und Ortsbürgermeister Karl-Heinz Rohrmann. Foto: Rainer Westendorf

Schwagstorf. Der Parkplatz am Friedhof in Schwagstorf ist neu gestaltet und befestigt worden. Die Fläche ist mit einer Pflasterung versehen worden. Rund 25.000 Euro hat die Gemeinde Ostercappeln in die Baumaßnahmen investiert.