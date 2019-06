Altkreis Wittlage. Die Füllstände von Kühlwasser, Öl und Bremsflüssigkeit kontrollieren, Luftdruck und Profil checken, volltanken und dann ab in den Urlaub? Wer nicht allein auf das Profane, die Technik, setzt, sondern auch auf Gott vertraut, der kann am Wochenende in Ostercappeln, Schwagstorf und Bad Essen seinen fahrbaren Untersatz segnen lassen

Man sieht ihn immer wieder und viele wissen: In einem Auto mit einem Fisch-Aufkleber sitzt vermutlich jemand, der sich zu seinem Christsein bekennt. Und so ist es in vielen Familien ein beliebtes Spiel auf langen Autofahrten, Fische zu sammeln – wer die meisten Fische an den vorbeifahrenden Autos gezählt hat, hat gewonnen.

Tatsächlich hat das Fischsymbol seinen Ursprung noch in der Zeit der Christenverfolgung, als die Anhänger des neuen Glaubens das Symbol benutzten, um einander zu erkennen. Dass sie sich ausgerechnet den Fisch zum Geheimzeichen wählten, wird häufig damit erklärt, dass das Wort Fisch im Griechischen Ichthys heißt und seine griechischen Buchstaben, ΙΧΘΥΣ, sich mit Jesus Christus, Gottes Sohn, der Erlöser, übersetzen lassen. Eine Verschlüsselung also. Im Laufe der Zeit und mit der Verbreitung des Christentums löste das Kreuz den Fisch als Erkennungszeichen ab, doch seit den 1970er Jahren wird das Symbol wieder von Christen benutzt um sich einander zu erkennen zu geben.

Soweit so klar. Aber wo gibt es besagten Aufkleber? Anders als jener Sticker, den der Sylt-Urlauber stolz auf sein Auto pappt, gibt es den Fisch-Aufkleber weder bei der Tourist-Info noch am Kiosk. Dafür aber am kommenden Wochenende in Ostercappeln, Schwagstorf und Bad Essen.

Aufkleber und Medaillen

Die drei katholischen Kirchengemeinden werden nämlich vor Beginn der Sommerferien eine besondere Gottesdienstfeier mit Reisesegen und Fahrzeugsegnung gestalten. Es geht dabei um den Fischaufkleber, aber auch um die Legende vom Heiligen Christophorus, der der Legende nach Christus über einen reißenden Strom getragen haben soll, deshalb als Schutzheiliger der Verkehrsteilnehmer gilt, und dessen Abbild auf Plaketten so manches Armaturenbrett ziert. Auch solche Chrtistophorus-Medaillen sind bei den Segnungsfeiern erhältlich

Die Wittlager Pfarrgemeinden greifen damit die Tradition des Reisesegens auf, die besonders in Süddeutschland verbreitet ist, und ein laden zu ihren Segnungsfeiern in in St. Marien Schwagstorf am Samstag, 29. Juni, um 15 Uhr im Anschluss an einen Kinderspieletag, in St. Marien Bad Essen ebenfalls am Samstag, 29. Juni, aber um 18 Uhr in der Abendmesse, und in St. Lambertus Ostercappeln am Sonntag, 30. Juni, um 10.30 Uhr. Hierfür wird der Kirchplatz zum Parken geöffnet. "In Schwagstorf und Bad Essen wird empfohlen, ebenfalls nahe der Kirche zu parken, damit der Pfarrer mit dem Weihwasser die Fahrzeuge erreicht", sagt Gemeindereferentin Marie Pieck.

Eingeladen sind alle, die ihre Fahrten unter Gottes Schutz stellen möchten und hierfür sich und ihr Auto segnen lassen möchten. Oder ihr Motorrad. Oder ihr Fahrrad. Gerne auch Rollstühle und Rollatoren. Ja, selbst das Bobbycar kann mitgebracht werden, auch wenn sich die große Fahrt mit letzterem auf den eigenen Hof beschränken dürfte.