Broxten. Mit ihrer Mischlingshündin "Pia" (9) hat Kornelia Otte in Holte aus Broxten einen Volltreffer gelandet. Dass es dazu kam, ist keineswegs selbstverständlich.

Eigentlich dürfte es die Hündin, eine Mischung von Neufundländer und Golden Retriever, nämlich überhaupt nicht geben. Zunächst einmal dies. Über eine Anzeige im Wittlager Kreisblatt war Kornelia Otte in Holte auf einen Hundehalter im westfälischen Oelde aufmerksam geworden. Acht Mischlingswelpen suchten seinerzeit eine neue Heimat. "Wir sind hin", so Kornelia Otte in Holte in einem Gespräch mit unserer Zeitung, "und kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus." Die Welpen waren alle super süß. Am liebsten hätten wir alle mit nach Broxten genommen. Doch dann kam Pia. Die Hündin legte sich einfach vor meine Füße und wich mir nicht mehr von der Seite". Der Bann war gebrochen. "Wir haben Pia dann sofort mit nach Hause genommen. Ein Leben ohne sie können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen".

Die Hündin war sterilisiert

Rückblende: Im Haushalt der Hundehalter in Oelde lebten eine Neufundländer-Hündin und ein Golden Retriever-Rüde in Eintracht nebeneinander. Die Hündin war sterilisiert. Das erwies sich als Irrtum. Denn nach einer Tragzeit von 65 Tagen erblickten damals die acht Welpen das Licht der Welt. Der Golden Retriever Rüde hatte die Neufundländer-Dame schwach werden lassen und für putzigen Hundenachwuchs gesorgt.

Ein echter Familienhund

Lange es es her. Die Mischlingshündin hat sich inzwischen bei der Familie Otte in Holte gut eingelebt und nach einem Besuch in der Hundeschule von Itze Riemeyer in Hunteburg weiß die Hündin auch wie "Hund" sich in der Öffentlichkeit zu benehmen hat. Im Laufe der Jahre hat sich Pia zu einem echten Familienhund gemausert und sorgt als neues Mitglied des "Weserhütte Team Venne" ständig für neuen Gesprächsstoff.

Die Heimat des Neufundländers war ursprünglich die kanadische Atlantikinsel Neufundland. Längst fühlen sie sich heute auch in Europa wohl und machen hierzulande auf gemütlich. Der Golden Retriever wurde für die Jagd gezüchtet. Heute ist die Rasse vor allem für ihr ausgeglichenes Wesen, ihre gute Verträglichkeit mit fremden Personen und ganz besonders mit Kindern bekannt.

"Die Mischung macht es eben", lacht Kornelia Otte in Holte. "Unsere Pia hat nämlich von beiden Rassen nur das Beste. "