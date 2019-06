Hommage an Rudolf Englert in Ostercappeln CC-Editor öffnen

Die Bilder von Rudolf Englert haben schon immer für Aufsehen gesorgt. Ab 28. Juni kann man einige, die zuvor noch nie der Öffentlichkeit präsentiert wurden, in der Alten Mädchenschule in Ostercappeln sehen. Repro: Christa Bechtel

Ostercappeln. "Hommage an Rudolf Englert“ - unter diesem Titel erinnert Kurios, der Kulturring Ostercappeln, ab dem 28. Juni mit einer Ausstellung an den 30. Todestag des renommierten Künstlers Rudolf Englert. Die Vernissage in der Alten Mädchenschule am Kirchplatz in Ostercappeln beginnt um 19 Uhr.