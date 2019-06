Schwagstorf. Bis 2024 können in der Dorfregion Ostercappeln Projekte im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms verwirklicht werden. Gemeinde, Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) und Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) informierten auf einer Bürgerversammlung im Veranstaltungszentrum Schwagstorf über das Verfahren.

Das entscheidende Datum: Stichtag für die Förderanträge ist jeweils der 15. September. Das gilt für öffentliche und private Vorhaben. Die NLG begleitet das Verfahren der Dorfentwicklung in Ostercappeln. Zuständig ist hier Katrin Holtvogt. "Wir sind Mittler zwischen Antragsteller, Kommune und ArL." Das heißt, die NLG hilft beim Stellen der Förderanträge und gibt Hinweise und Infos zu Vorhaben, die förderungswürdig sind beziehungsweise sein könnten.

30 und 73 Prozent

Private Projekte werden mit maximal 30 Prozent bezuschusst. Für gemeinnützige Vereine gibt es eine Förderquote von 73 Prozent. Katrin Holtvogt rät privaten Antragstellern, einen Termin vor Ort zu vereinbaren. Die NLG fährt dann raus und kann schon wichtige Hinweise und Tipps geben. Wenn der Antrag gestellt ist, heißt es es, erst einmal abzuwarten. Anfang 2020 kommen die Mitteilungen vom ArL über die Anträge 2019. "Auf gar keinen Fall anfangen, bevor der Förderbescheid da ist", betont Holtvogt. Das sei ganz wichtig. Hat der Antragsteller mit der Umsetzung seines Projektes schon begonnen, gibt es kein Geld mehr.

Gute Förderaussichten

Was passiert mit den Anträgen aus Niedersachsen? Sie kommen alle in einen großen Topf und werden dann nach einem Kriterienkatalog bewertet. Es kommt also auf einen gut und schlüssig formulierten Antrag an. Die regionale Herkunft spiele keine Rolle, so Uwe-Heinz Bendig, Dezernatsteilleiter beim Amt für regionale Landesentwicklung. Es gehe ausschließlich um den Inhalt. "Die Förderaussichten für 2020 sind gut", ermunterte Bendig potenzielle Antragsteller, ihr Vorhaben nun in Angriff zu nehmen. 2018 standen nur wenige Mittel bereit. Grund: die endlos lange Regierungsbildung in diesem Jahr. Folge, es gab lange Zeit keinen Bundeshaushalt. Und ohne Etat konnten keine Fördergelder ausgezahlt werden. 2019 und 2020 sah und sieht es wieder besser aus.

Bürgermeister Rainer Ellermann wies daraufhin, dass in der Kommune derzeit noch die Höchstfördersätze gewährt würde. Das ändere sich in den kommenden Jahren. Ein Grund mehr also, jetzt aktiv zu werden.

Welche Ziel sollen überhaupt mit dem Programm erreicht werden? Gefördert werden unter Investitionen, die den ländlichen Raum als attraktiven Wohn- und Lebensraum erhalten, den demografischen und strukturellen Wandel aktiv gestalten sowie soziale, kulturelle und wirtschaftliche Potenziale mobilisieren. Vorhaben, die bürgerschaftliches Engagement stärken, Infrastruktur und Mobilität verbessern, sind zudem förderfähig. Besonders interessant für Privatleute sind natürlich Vorhaben, wie Altbauten- oder Fassadensanierung und Umnutzung von Gebäuden – wenn sie denn ortsbildprägenden Charakter haben.

Seit 2016 sind viele öffentliche Maßnahmen umgesetzt worden. Unter anderem die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Venne, die umfassende Sanierung der Mehrzweckhalle Schwagstorf (heute das Veranstaltungszentrum, der barrierefreie Kirchplatz, der neue Bürgersaal Ostercappeln, die Gestaltung der Gartenstraße und einer angrenzenden Multifunktionsfläche, die Restaurierung der Windthorst-Gedenkstätte in Hitzhausen, Sanierung des Aussichtsturms Venne und auch der Ausbau des Lutterdamms.

Vorhaben 2019

2019 stehen weitere Maßnahmen an. So die Erstellung eines 15-Pfosten-Speichers auf dem Eisenzeitgelände in Venne, die Sanierung eines Teilstücks der Bohmter Straße in Schwagstorf. Außerdem Sanierungsarbeiten an den Schützenhäusern in Ostercappeln und Schwagstorf, die Gestaltung des Renmannsfeldes in Ostercappeln und Sanierung der Multifunktionshalle des Reit- und Fahrverein Venne sowie ein neuer Anstrich und Instandsetzungen an der Venner Mühle sowie für die Sanierung der Indoor-Multifunktionshalle Ostercappeln (Alte Turnhalle).

Anprechpartner

Zuständig beim ArL für Ostercappeln ist Christian Buß, Telefon 0541 503-479; E-Mail christian.buss@arl-we.niedersachsen.de. Bei der NLG ist Katrin Holtvogt die Ansprechpartnerin, Telefon 0441 95094-34 sowie E-Mail: katrin.holtvogt@nlg.de. Auskünfte erteilt auch der Fachdienst Bauen und Planen der Gemeindeverwaltung.