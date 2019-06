Venne. Der Klimaschutzpreis des Energieversorgers Innogy geht in diesem Jahr an den Förderverein Schnippenburg. Kommunalbetreuer Johannes Geers und Bürgermeister Rainer Ellermann überreichten auf dem Geländes des Venner Eisenzeithauses am Knostweg die Urkunde an Mitglieder des Vorstandsteams.

Die Auszeichnung ist verbunden mit einem Preisgeld von 1.000 Euro. "Der Betrag ist schon überwiesen", sagte Geers. Innogy zeichnet einmal jährlich eine Gruppe, einen Verein oder eine Institution in den Kommunen für deren Engagement aus. Eine Arbeitsgruppe in der Gemeinde überlegt, wer preiswürdig ist und macht einen entsprechenden Vorschkag.

2019 ist also der Förderverein Schnippenburg an der Reihe. Simon Hellbaum, Kai Harmeyer und Linda Blom vom Vorstand waren vor Ort am Eisenzeithaus, um die Auszeichnung entgegenzunehmen.

Der Förderverein kümmert sich intensiv im das Eisenzeithaus. Das betrifft nicht nur das Gebäude, das Besuchern einen Einblick in das Leben der Menschen der Region in der vorrömischen Eisenzeit gibt. Diese Epoche liegt rund 2.300 Jahre zurück. "Dazu gehört auch die naturnahe Bewirtschaftung und Unterhaltung des rund 3.000 Quadratmeter großen Geländes", so die Innogy. Auf dem Areal befindet sich unter anderem eine Bauerngarten.

15-Pfosten-Speicher

In diesem Jahr steht noch ein größeres Projekt an. Ein 15-Pfosten-Speicher soll errichtet werden. Dieses Vorhaben kann mithilfe des Programms der Dorfentwicklung realisiert werden. Überreste eines solchen Speichers hatten sich bei der Erschließung der Zuwegung des neuen Baugebiets im Erlengrund in Venne gefunden.

Beim Klimaschutzpreis geht es nicht nur um Projekte, die die CO-2-Belastung reduzieren. Er wird für Leistungen verliehen, die in besonderem Maß zur Erhaltung natürlicher oder zur Verbesserung ungünstiger Umweltbedingungen beitragen. "Jede Initiative für den Umweltschutz verdient unsere Hochachtung und Wertschätzung. Gerade das Umweltschutzengagement geschieht oft im Verborgenen. Umso wichtiger ist uns diese Möglichkeit der Auszeichnung", sagt Geers.