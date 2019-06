Jubel und ein Konfettiregen gehörten zur Zeltlager-Battle, die die KJO in Schwagstorf ausrichtete. Foto: Karin Kemper

Schwagstorf. Was ist los, wenn Schwagstorfer, die auf der Mühlenstraße im Bereich des Veranstaltungszentrums per Lautsprecher die Frage: "Welches Gas hat den höchsten Anteil in der Luft?" vernehmen? Eingeweihte wissen: Auf dem Freigelände suchten vier Gruppen der Katholischen Jugend den Sieger der Zeltlager-Battle.