Schwagstorf/Bohmte. Doppelt hält besser. Oder: Wer den ersten Termin verpasst, bekommt eine zweite Chance. Am Sonntag, 23. Juni, gastiert das Musiktheater Lupe mit dem Stück "Wolle und Gack" im Veranstaltungszentrum Schwagstorf und am Samstag, 6. Juli, im Gemeindezentrum St. Thomas in Bohmte. Beide Termine gehören zum neuen Kinder-Musik-Theater-Festival, das den Namen Zaunkönig trägt.

Rolf Siebenand vom Musiktheater Lupe berichtet bei einem Ortstermin im Gemeindezentrum St. Thomas, dass sich mehrere Theatergruppen zusammengetan haben, um das Kinder-Musik-Theater-Festival auf die Beine zu stellen. Zwei der Termine gibt es im Wittlager Land. Das Theaterstück mit viel Musik heißt „Wolle und Gack“. Die Aufführung in Schwagstorf beginnt am Sonntag, 23. Juni, um 16 Uhr, die in Bohmte am Samstag, 6. Juli, um 15.30 Uhr. Förderer sind der Landschaftsverband Osnabrücker Land, das Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Musik) und der Landkreis Osnabrück.

Wie weit reicht Toleranz?

Wolle ist ein zufriedenes Schaf. Es hat ein gemütliches Häuschen mit einer grünen Wiese und einem kleinen Bach. Alles ist in schönster Ordnung, bis es einen neuen Nachbarn bekommt. Ein Huhn. Eigentlich dachte das Schaf, dass es durchaus tolerant wäre. Aber das Huhn Gack bringt mit seinem Verhalten Wolle an seine Grenzen. Die Missverständnisse häufen sich. Jeder Betrachter, so Siebenand, könne Parallelen finden. Auf jeden Fall setzt sich das Stück humorvoll mit dem Thema Multikulti auseinander.

Auf der Bühne spielen echte Menschen. Gut zu wissen ist dabei, dass parallel zu dem Theaterstück auch ein gleichnamiges Buch entstanden ist. Das Stück "Wolle und Gack" ist für Grundschüler sehr gut geeignet, betont Siebenand. allerdings gebe es mehrere Ebenen, so dass Zuschauer unterschiedlicher Altersgruppen ihren Spaß haben.

Den Bildungsfonds unterstützen

Heike Klatka von der Gemeinde Ostercappeln, verweist darauf, dass alle Mädchen und Jungen aus dem Wittlager Land zu dem Termin in Schwagstorf eingeladen sind. Mit im Boot sind dort die drei Gemeinden und der Bildungsfonds Wittlager Land. Karten kosten 3 Euro und können über das Internet reserviert werden. Ansonsten sind sie an der Kasse erhältlich. Klatka sagt: Wir würden uns freuen, wenn Gewerbetreibende und Privatleute erkennen, wie wichtig Bildung für Kinder ist und den Bildungsfonds unterstützen." Bislang seien die vorhandenen Mittel zweimal jährlich an Kindergärten und Schulen ausgeschüttet worden. Dieses Mal werde überwiegend das Theaterstück abgedeckt.

Sofort zugesagt

Anette Lange von der Gemeinde Bohmte erinnert sich: "Wir sind auf das Angebot im Zusammenhang mit dem Integrationsfest Menschen in Bohmte gestoßen. Ich fand das so ansprechend, dass es nun im Rahmen der kulturellen Sommerfrische als Angebot für Kinder läuft." Die Vorbereitung sei unkompliziert gewesen: "Ich habe bei Pastor Weinbrenner angefragt, weil das Gemeindezentrum ein so tolle Bühne hat. Und er hat sofort Ja gesagt. Das finde ich echt klasse."

Das Musiktheater Lupe ist in Bohmte keineswegs unbekannt. Es trat rund um das Ernst-August-Fest, die Fahrt des neuen Fürstbischofs nach Osnabrück, in Erscheinung. Siebenand verspricht zum Stück Wolle und Gack: "Das wird sicher ein großer Spaß werden." Es geht um kulturelle Missverständnisse mit viel Musik, Humor und einem fast glücklichen Ausgang. Man ahnt: Wolle und Gack kommen sich näher, obwohl Körner fressen und oder Gras mähen zwischenzeitlich zu einer Glaubenssache wurde. Und was geschieht, wenn sich ein weiterer Nachbarn ankündigt? Der Schauspieler weiß: "Ein gutes Stück beantwortet nicht alle Fragen, sondern regt zum Nachdenken an."

