Ostercappeln. Das Sommerfest der Ludwig-Windthorst-Schule Ostercappeln war eine äußerst unterhaltsame und spannende Veranstaltung für die gesamte Schulgemeinschaft und die interessierte Öffentlichkeit.

An zwei Projekttagen arbeiteten die Schülerinnen und Schüler unter dem Motto „Sinn-voll“ unter der Anleitung ihrer engagierten Lehrerinnen und Lehrer sowie externer Fachleute an unterschiedlichsten Themen. Bei strahlendem Sonnenschein präsentierten sie ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sowie den zahlreichen Gästen die Ergebnisse ihrer Arbeit.

Und die konnten sich wahrlich sehen lassen: Die Schlagzeug- und Percussion AG der Schule eröffnete am Freitagnachmittag die Veranstaltung. Auf der Bühne unter freiem Himmel und in der gegenüberliegenden Turnhalle folgte ein bemerkenswertes Programm. Musikalisch sorgten gleich zwei Schulbands für Stimmung. Die Tänzerinnen der Tanzschule Watkins verblüfften mit einer tollen Choreografie.





Für die sportlichen Highlights sorgten die Turnerriegen, die verschiedene Figuren auf dem Boden und auf dem Trampolin vorführten und die Zuschauer begeisterten. Beeindruckt zeigten sich die Gäste auch von der Show „Drums Alive“, in der die Kinder mit Drumsticks im Takt der Musik Pezzibälle in Szene setzten.

Osnabrücker Rugbyverein

An den beiden Projekttagen gaben zudem zwei Trainer des Osnabrücker Rugbyvereins 30 Kindern eine Einführung in ihre Sportart. Am Schulfest stellten die Schüler diesen englischen Mannschaftssport vor.

Für spannende Unterhaltung sorgte eine Gruppe Kinder, die ein Krimirätsel verfasst hatten. Im Schatten eines großen Baumes zogen sie ihre Zuhörer in den Bann. Den Schlusspunkt setzten die Schüler, die bei den vier DJs der bekannten „Funky Monkeys“ während der Projekttage gelernt hatten, mit dem Mischpult professionell Musik aufzulegen.

Anzeige Anzeige

Viele Stände luden zum Mitmachen ein, so hatten die Gäste beispielsweise viel Spaß bei Akustikspielen, einem Sinnesparcours oder in der Fotobox. Wie spannend ein Doppelkopfspiel sein kann, erfuhren sowohl Kenner des Spiels als auch die Anfänger, die in einem Crashkurs in die Geheimnisse dieses Kartenspiels eingeweiht wurden.





Zahlreiche spannende Schulprojekte wurden den Gästen an verschiedenen Ständen präsentiert und von den Kindern und Jugendlichen erklärt. Der thematische Bogen reichte von fair produzierten und selbst gestalteten T-Shirts bis hin zu der Aktivistin Greta Thunberg. Viele Produkte konnten käuflich erworben werden, das Angebot reichte von selbst erstellten Bildern bis hin zum Honig derImker AG.

Kuchen- und Tortenspenden

Wie wichtig die Eltern für ein funktionierendes Schulleben sind, zeigte sich an den zahlreichen Kuchen- und Tortenspenden für die gut besuchte Cafeteria, die in der Mensa stattfand. Der Förderverein baute hier einen Waffelstand auf, Fünft- und Sechstklässler boten ihre alkoholfreien Cocktails an. Das Mensateam um Gaby Müller-Rademacher unterstützte die Cafeteria tatkräftig und zeigte, dass es ein selbstverständlicher Teil der großen Schulgemeinschaft ist.