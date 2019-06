Der Bereich "Im Schlingerort" Nähe des Golfplatzes in Niewedde soll 2019 hergestellt werden. Foto: Rainer Westendorf

Venne. Die Arbeiten im Flurneuordnungsverfahren Venne-Nord beginnen in dieser Woche. Das Gebiet umfasst 2490 Hektar. Rund 3,5 Millionen Euro werden in diesem und in den kommenden Jahren in die ländliche Infrastruktur investiert.