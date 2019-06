Ostercappeln. Der Reparaturtreff des Vereins „Starkes Dorf.“ öffnet wieder seine Werkstatt im Gemeindehaus der Paulus- Kirche am Mittwoch,19. Juni, in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr.

Eingeladen sind alle Bürger, ihre beschädigten und funktionsgestörten Geräte dorthin zu bringen, kaputte Dinge, die von den Betroffenen selbst getragen werden können. Nebenbei gibt es, besonders bei nicht immer vermeidbaren Wartezeiten, übrigens kostenlos Kaffee und Gebäck.

Lockere Atmosphäre

Mit den ehrenamtlichen Fachleuten werden in lockerer Atmosphäre defekte Gegenstände repariert, wie zum Beispiel Elektrogeräte, zerrissene Textilien und eingerissene Zeltplanen, Spielzeug, Gartengeräte und vieles mehr.

Das Reparaturteam begrüßt es, wenn die betroffenen Bürger selbst bei der Reparatur dabei sind und soweit wie möglich mithelfe. " Hilfe zur Selbsthilfe steht im Reparaturtreff an vorderer Stelle", so das Starke Dorf. Der neue Standort im evangelischen Paulus-Gemeindesaal bietet übrigens viel mehr Platz als früher die Räume im Haus Nr. 4 am Kirchplatz Ostercappeln.