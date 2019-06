Das Rückgrat des Vereins: Die treuen Mitglieder. Von links: Walter Köster, 2. Schriftführer Horst Sander, Herbert Reinhardt, Walter Imbusch, Thorsten Sperber, Jutta Schnuck, Präsident Hartmut Böschemeyer, Vizepräsident Dirk Niemann. Foto: Cornelia Müller

Venne. Schützenfest in Venne heißt drei Tage Ausnahmezustand. Am Sonntag feiern die Kinder, am Samstag die Erwachsenen und am Freitagabend startet das lange, fröhliche Wochenende mit dem Kommers in der Festhalle. Zum Auftakt des Venner Schützenfestes ehrt Präsident Hartmut Böschemeyer zahlreiche verdiente Vereinsmitglieder.