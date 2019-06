Ostercappeln. Den Kochclub Querbeet der Volkshochschule Osnabrücker Land, der sich regelmäßig in der Küche der Ludwig-Windthorst-Schule Ostercappeln trifft und im Herbst seit zehn Jahren besteht, hatte einen Profi zu Gast. Besser gesagt eine Profiköchin. Ihr Name: Natalia Djusembaeva.

Wie aber gelangt eine Spitzenköchin in einen VHS-Kochkurs? Verantwortlich dafür ist Christine Hülsmann aus Schledehausen, die den Kurs, der zunächst in Schledehausen lief, von Anfang an leitet. Die Schwester der Schwiegertochter kommt alle zwei Jahre zu Besuch. Und sie ist Chefköchin in Wladiwostok. So hieß es in der Familie: "Sie kann ja mal zum Kochkurs mitkommen." Was zunächst Spaß war, wurde Realität. Und Natalia Djusembaeva wollte nicht einfach zuschauen, sondern den Teilnehmerinnen ein nicht alltägliches Dessert servieren. Wo gibt es sonst schon Mascarpone-Mousse mit gesalzenem Karamell, gerösteten Pekanüssen an einer Pflaumen-Cognac-Sauce?













Ein erheblicher Teil der Vorbereitungsarbeiten erfolgte bereits am Nachmittag zuhause. Ganz entscheidend dabei die Sprachkenntnisse in Russisch von Schwiegertochter Kristina Fenske, die selbst Mitglied des Kochclubs ist.

Selbstgemachte Burger

Arbeitslos wurde Christine Hülsmann trotzdem nicht. Sie sagt: "Wenn ich nach dem Kurs wegfahre, überlege ich schon, was es das nächste Mal geben könne. Wünsche der Teilnehmerinnen finden ebenso Berücksichtigung wie regionale und saisonale Zutaten." So gab es neben dem professionellen Nachtisch eine ganz normale Speisenfolge. Die würzige Blumenkohlsuppe (mit Ingwer und dem Gewürz Ras el-Hanout) gehörte ebenso dazu wie ein Weißkohl-Möhren-Slaw (mit Currypulver und Dosenmandarinen), Burgerbrötchen (mit selbstgebackenen Brötchen) mit Pecorino und Serranoschinken. Und zum Abschluss ein Kirsch-(vergleichsweise einfaches) Schichtdessert durfte ebenfalls nicht fehlen.

Der Gast aus Wladiwostok ließ es nicht dabei bewenden, ein Rezept aus der Profiküche zu präsentieren, es wurde extra für die Ostercappelner Gruppe abgewandelt und mit selbstgemachtem Apfeleis ergänzt. Bereits am Nachmittag wurde das Mousse vorbereitet, denn der Abend hätte nicht ausgereicht, um die Gelatine fest werden zu lassen.

Auf keinen Fall zu früh rühren

Klar war, dass der Karamell frisch gefertigt wurde. Als es soweit war, folgten viele Blicke dem Profi. Die klare Ansage lautete: "Man darf nicht nervös werden und rühren. Sonst wird der Karamell nichts." Christina Fenske: "Ich wollte schon rühren, Natalia sagte nein." Erst wenn der Zucker schmilzt und ein bisschen bräunlich wird, wird an der Pfanne geruckelt. Die Sahne wird bevor sie hinzugefügt wird, erwärmt – damit es keine Blasen gibt. Für den besonderen Pfiff sorgt in dem süßen Karamell etwas grobes Salz.





Und was darf beim einer Profiköchin auf keinen Fall fehlen? Richtig: das gekonnte Anrichten. Schließlich soll das Essen nicht nur schmecken, auch schön aussehen. Das Tüpfelchen auf dem "I" waren bunte Blüten aus dem Schledehauser Garten. Wer Natalia Djusembaeva bei der Arbeit beobachte, konnte neidisch werden. Im Handumdrehen war das Eis geformt, die Pflaumen flambiert. Und etwas verwunderte: Die Profiköchin ist ausgesprochen schlank. Sie sagte (übersetzt von ihrer Schwester): "In Russland sagt man, dass hungrige Köche besonders gut kochen. Und vom Probieren wird man nicht dick." Schmunzelnd wurde festgestellt, dass der Spruch, dass ein verliebter Koch das Essen versalzt, international Gültigkeit hat.





Die Frauen des Kochkurse sind zwischen 30 und 80 Jahre alt. Gekocht wird also generationsübergreifend. Sie ergänzen sich. Und die übrige Familie profitiert von den Resten des Kochabends. Eine der Frauen sagt: "Die Männer warten schon, wollen probieren."