Ostercappeln. Zum Thema „Tiere“ haben Schülerinnen und Schüler der Klassen sechs, sieben, neun und zehn der Ludwig-Windthorst-Oberschule Ostercappeln in diesem Schuljahr Arbeiten mit verschiedenen Techniken angefertigt. Bis zum Montag, 24. Juni, wird eine Auswahl von Kunstwerken nun in der Alten Mädchenschule am Kirchplatz präsentiert.

"Inzwischen ist es gut Tradition, dass die Schule in der Mädchenschule ausstellen darf", sagte Schulleiter Stefan Schubert. Am Anfang des Schuljahres sei klar gewesen, dass wieder eine Ausstellung folgen werde. eine Herausforderung für die Schüler. Denn es mache schon einen Unterschied, ob im Kunstunterricht an Bildern gearbeitet werden oder ob die Ergebnisse später auch öffentlich gezeigt würden."Das ist natürlich auch ein Motivatonsfaktor", so Schubert.





Viele Besucher werden auf jeden Fall in die Alte Mädchenschule kommen, nämlich die 370 Schülerinnen und Schüler sowie die rund 40 Lehrkräfte der Oberschule. Eine gute Besucherquote sei also garantiert.

Der Schulleiter dankte dem Kulturring Ostercappeln (Kurios) , insbesondere der Vorsitzenden Susanne Winkler, für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die Unterstützung sowie dem pensionierter Kunstlehrer Jürgen Juranek, der bei den Vorbereitungen der Ausstellung ebenfalls geholfen hat.





Die Arbeiten der Schüler sind im Unterricht bei Kunstlehrerin Stephanie Alschner entstanden. Sie lobte die Kreativität der Kinder und Jugendlichen. "Ich war überrascht, wie gut die Bilder geworden sind". Auch Ortsbürgermeister Peter Kovermann zeigte sich beeindruckt von den ausgestellten Werken. Ostercapplen sei wohl, eine echter Talentschuppen für angehende künstler.

Anzeige Anzeige

Täglich von 15 bis 17 Uhr

Bis zum 24. Juni kann die Ausstellung täglich von 15 bis 17 Uhr in der Alten Mädchenschule am Kirchplatz in Osterappeln besucht werden.