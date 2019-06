Große Hausdurchsuchung in Ostercappeln am Dienstagvormittag CC-Editor öffnen

Der Polizeieinsatz heute früh in Ostercappeln-Haaren. Foto: Reiß/NWM-tv

Ostercappeln. Auf einem Eckgrundstück in einer Wohnsiedlung in Ostercappeln-Haaren hat am Dienstagvormittag die Durchsuchung eines Hauses stattgefunden. Die Pressestelle der Polizei bestätigt, dass dort etwas geschehen ist und dass der Einsatz auf richterlichen Beschluss stattgefunden habe.