In Schwärmen ziehen die Brieftauben auf ihren Preisflügen am Himmel. Foto: Thomas Dümmermann

Kalkriese/Venne. Kurz vor der Halbzeit der Reisesaison bei den Alttauben der Reisevereinigung (RV) Wittekind hat die Schlaggemeinschaft (SG) Bernhard und Josef Meyer (Neuenkirchen/Oldenburg) den Platz an der Sonne in der RV-Meisterschaft mit den fünf besten Tauben inne. Die SG Sabine und Dieter Stagge (Vorwalde) mischt an der Spitze mit.