Schwagstorf. "Das Vereinsleben ist gut, der Zusammenhalt auch – was wollen wir mehr.“ So begrüßte Ortsbürgermeister Karl-Heinz Rohrmann die Schwagstorfer Schützen zu ihrem Vereinskommers, der traditionellen Auftaktveranstaltung zum dreitägigen Schützenfest.

Kurz vor Ende ihrer Regentschaft duften die Königspaare mit Hofstaat und Adjutanten noch einmal am Ehrentisch Platz nehmen. Dann eröffnete Präsident Heiko Pape ganz offiziell das Schützenfest und wünschte allen Besuchern „viele unterhaltsame Stunden“. Mit den vergangenen Monaten zeigte sich König Wilhelm Schade schon einmal sehr zufrieden: „363 Tage haben wir hinter uns, zwei tolle Tage noch vor uns. Wir haben viel erlebt“, sagte er und bedankte sich beim Verein mit einer Spende für die geplante Meyton-Schießsportanlage.



Freude über Auszeichnungen

Zahlreiche Auszeichnungen konnten Präsident Pape, seine beiden Vizepräsidentinnen Christiane Rohrmann und Heike Lübker-von Drehle sowie Matthias Schirdewan (1. Sportleiter), Nando Lübker (2. Sportleiter) und Irmhild Janssen (Damenleiterin) an diesem Abend vergeben – nicht nur für langjährige Mitglieder, sondern auch für die Teilnehmer des Ortspokalschießens und die erfolgreichen Schützen der Vereinsmeisterschaft. Aktuell zählt die Schießgruppe des Vereins laut ihrem sportlichen Leiter 23 Herren, 14 Damen und zwei Schüler, die auf sieben Mannschaften aufgestellt sind.





Einen Orden als Zeichen der Anerkennung für ihren ehrenamtlichen Einsatz erhielten die zuverlässigen Helfer des Schützenvereins Schwagstorf, unter anderem Theo Laumann, der bereits seit 45 Jahren den Adler für das Königsschießen anfertigt. Irmhild Janssen und Werner Igelbrink zeichnete Heiko Pape mit dem Präsidenten-Orden aus: „Ihr seid wichtige Säulen im Verein. Wenn ihr gebraucht werdet, seid ihr da“, so Pape. Auch eine Beförderung konnte Pape aussprechen – für Werner Tiesing, der nun den Rang eines Oberleutnants hat.









Anzeige Anzeige

Erste Schützenkönigin

Dem Ehrenpräsidenten Dieter Ahlert blieb es vorbehalten, die Laudatio auf das neue Ehrenmitglied Karin Boese zu halten. Mit sehr persönlichen Worten rief Ahlert gemeinsam Erlebtes in Erinnerung – einiges davon habe „Meilenstein“-Charakter gehabt. „Wir haben gemeinsam sehr dafür gekämpft, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen im Verein durchzusetzen. Das, was heute so normal ist, war damals, vor gerade mal 40 Jahren, keine so einfache Sache. Im Jahre 1977 war es dann so weit, die Schießleitung hatte die Zustimmung der Mehrheit der Versammlung und konnte das Königsschießen auch für die Frauen öffnen. Ich erinnere mich noch genau daran, wie du in der Tischlerei Olding den entscheidenden Schuss beim Königsschießen abgegeben hast und unser erster weiblicher König wurdest.“

Im Verein, aber auch als Schriftführerin für den Schützenkreis Wittlage habe Karin Boese Vorbildliches geleistet. „Nur wenn man aufbricht und mit Herzblut dabei ist, wird man etwas verändern und weiterkommen, zum Wohle unseres Vereins. Das galt damals und ist auch heute noch topaktuell,“ sagte Ahlert.

Ehrungen und Auszeichnungen Schützenkommers Schwagstorf 20-jährige Mitgliedschaft: Per Claushallmann, Kai Hoffmann, Klaus Hoffmann, Bernd Klammt, Susanne Pape, Marei Rosemann, Mechthild Riese, Markus von Bredow, Alena Wilker, Barbara Wilker, Saskia Wilker.

25-jährige Mitgliedschaft: Birgit Claushallmann, Ulf Claushallmann, Elisabeth Dürfahrt, Hedwig Holthaus, Heike Kreyenhagen, Vanessa Pape, Stefan Pulsfort. 30-jährige Mitgliedschaft: Bernhard Dürfahrt. Helfer und Ehrenamt: Joachim Decker-Höckmann, Simon Mönkehues, Norbert Mönter-Marischen, Sven Schmutte, Andre vor dem Berge, Josef Wolke, Alfred Knopp, Dieter Kromik, Theo Laumann, Wilhelm Knostmann.