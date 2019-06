Venne. Am vergangenen Samstagnachmittag kam es gegen 15.10 Uhr zu einem Unfall auf der Borgwedder Straße in der Gemeinde Ostercappeln, bei dem ein 50- jähriger Motorradfahrer schwer, sein 10-jähriger Sozius leicht und ein Fahrradfahrer (54) leicht verletzt wurde.

Innerhalb einer Motorradgruppe befuhr der 50-Jährige (mit Kind) die Borgwedder Straße in Richtung Süden. Auf der Straße befand sich der 54-jährige Radfahrer, der laut Polizeibericht von dem Motorradfahrer übersehen wurde.

Es kam zur Kollision zwischen Krad und Rad, beide Personen stürzten mit ihren Fahrzeugen und verletzten sich. Die Verletzten wurden in Osnabrücker Krankenhäuser gebracht.Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt bei 2700 Euro, so die Polizei am Sonntag.