Ostercappeln. Am Montag, 3. Juni, kommt der Ortsrat Ostercappeln zu einem besonderen Termin zusammen. In einer öffentlichen Feierstunde soll der Arbeitskreis für alleinstehende Obdachlose für dessen ehrenamtliche, uneigennützige Arbeit geehrt werden. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Gasthaus Wortmann

Der Arbeitskreis – ein Team von ehrenamtlichen aus der Kommune – betreut die Übernachtungsstelle für alleinstehende Wohnungslose im Haus Nr. 1 am Kirchplatz in Ostercappeln. Die Einrichtung wurde 1992 gegründet, existiert also bereits mehr ein Vierteljahrhundert.

Träger der Übernachtungsstelle ist das Diakonische Werk Melle. Die Räumlichkeiten im Pfarrhaus hat wiederum die katholische Kirchengemeinde St. Lambertus zur Verfügung gestellt. Die drei Wittlager Kommunen sorgten zudem 1992 für die Anschubfinanzierung.

Christliche Erwachsenenbildung

Wie kam es zur Gründung der Übernachtungsstelle? Ausgangspunkt war im Jahr 1991 eine Veranstaltung der Christlichen Erwachsenenbildung. „Was kann die Kirche obdachlosen Menschen anbieten?“ Um diese Frage ging es, und das Thema ließ mehrere Ostercappelner Bürger nicht mehr los. Ein Arbeitskreis wurde damals gebildet, der ein Konzept erstellt hat und sich auf die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten machte.

Wie Johannes Hunfeld während einer Festveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen der Einrichtung erläuterte, hätten Untersuchungen ergeben, dass Ostercappeln auf dem Weg einer von Wohnungslosen oft genutzten Route von Diepholz nach Osnabrück liegt. Zur Übernachtungsstelle gehören zwei Betten, Wasch- und Duschgelegenheit, ein Wäscheschrank (Bettwäsche), Fernseher und eine kleine Küche. Alkohol ist tabu. Aber Hunde sind erlaubt, wenn sie auf der Fußmatte schlafen und nicht im Bett…

Dienstplan erstellen

Wie sieht das Konzept aus? Die Ehrenamtlichen treffen sich dreimal jährlich, um den Dienstplan zu besprechen und sich auszutauschen. Jeweils zwei Personen kümmern sich für zwei Monate um die Einrichtung und haben dann die „Schlüsselgewalt“. Täglich um 18 Uhr wird die Stelle geöffnet. Während der Woche ist immer nur eine Übernachtung erlaubt. An den Wochenenden – Freitagabend bis Montagfrüh – können die Räumlichkeiten auch durchgehend von den Gästen genutzt werden. Wenn das Haus am Morgen verlassen wird, muss einfach die Tür zugezogen werden, und der Aufenthalt im „Hotel zur Wiederkehr“ in Ostercappeln ist beendet.