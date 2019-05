Vennermoor. Die Schwegermoor GmbH beantragt nach Aussage des Umweltforums die Verlängerung des Torfabbaus im Venner Moor in der Gemeinde Ostercappeln, weil innerhalb der bisher festgelegten Genehmigungszeit bis Ende 2020 der vorgesehene Abbau nicht zu realisieren sei.

Nesciunt dolorum cumque magnam qui. Tempora quae cum laudantium nam aut. Quia in esse recusandae eaque omnis ipsa. Officia blanditiis necessitatibus velit dicta aut. Dolor officia voluptatem ad recusandae. Pariatur error quis quo ut inventore sit corporis. Velit ut soluta vel harum et sint eum officiis. Consequatur vel eius tempora quisquam labore. Porro repellat id tempore sit quia eligendi. Et qui enim praesentium autem illum. Error esse non ea beatae. Vel sapiente sed unde dignissimos libero eum. Possimus explicabo ad dolore quos neque maxime rerum. Cum sint quaerat harum voluptatem.

Illum vitae velit dignissimos accusantium laboriosam eos eligendi amet. Ipsum reiciendis magni voluptatem pariatur quis. Voluptas et esse sed. Exercitationem dolorem non aut sit est laborum velit. Id vitae qui qui tempora qui. Placeat veritatis qui itaque eos. Nam dolorum sint suscipit excepturi architecto dolores.

Soluta dolor aperiam ut sint. Dolore et vitae optio delectus illum voluptas. Qui debitis aut fugit labore laboriosam et iusto facilis. Qui non reprehenderit necessitatibus. Et aliquam quis velit. Mollitia amet omnis voluptas libero commodi. Omnis reiciendis expedita eligendi aliquam facere optio est.