Ostercappeln. Seit 25 Jahren kümmert sich Spes Viva darum, dass Menschen menschenwürdig sterben können. Die palliative Medizin hat seitdem große Fortschritte gemacht, Haupt- und Ehrenamtliche lassen Schwerstkranke nicht allein. Wer das kennt, sagt Gründer Winfried Hardinghaus bei der Jubiläums-Feier am Samstag in Ostercappeln, denkt nicht über Sterbehilfe nach.

Bischof Franz-Josef Bode hat, wie er scherzhaft sagte, „eine Woche der Palliativmedizin“ hinter sich. Gerade war er aus Berlin zurück, wo die „Päpstliche Kommission für das Leben“ ein Weißbuch zur besseren Sterbebegleitung weltweit vorgestellt hatte. „Das, was Rom uns da vorlegt, machen wir hier seit 25 Jahren“, sagte Bode und schaute Professor Winfried Hardinghaus fragend an: „Das erfüllt uns schon mit Genugtuung, oder?“ Hardinghaus lächelte und nickte. Auch er war mit in Berlin und hat das Konzept von Spes Viva eingebracht. „Schon schön, dass unsere Erfahrungen weltweit Anerkennung finden.“

Die Jubiläumsfeier des Vereins Spes Viva, der sich seit 25 Jahren das würdige Sterben zur Aufgabe gemacht hat, war am Samstag geprägt von Lob: „Die Hospiz- und Palliativhilfe ist die größte und schönste Bürgerbewegung, die in den letzten 30 Jahren entstanden ist“, sagte Festredner Franz Müntefering. Auch von Stolz auf das Geleistete war die Rede: „Die allererste Palliativstation hier im Krankenhaus St. Raphael in Ostercappeln hat weite Kreise gezogen“, sagte Bernadette Rümmelin vom Katholischen Krankenhausverband. „Inzwischen gibt es 133 solcher Stationen.“ Zudem ging es um die Hoffnung, dass der Ausbau der palliativen Versorgung weitergeht, auch wenn damit, wie Hardinghaus sagte, in der Medizin noch immer kein Blumentopf zu gewinnen ist. Menschen gesund zu machen ist eben immer noch attraktiver, als Menschen einen guten Tod zu ermöglichen.



Sterbebegleitung wichtiger denn je

Dabei, sagte Festredner Müntefering in der vollbesetzten St. Lambertus–Kirche in Ostercappeln, sei Sterbebegleitung in der heutigen Zeit wichtiger denn je. „Früher wurde in der Familie gestorben, heute wohnt die Familie meist viel zu weit weg.“ Einsamkeit sei das große Problem vieler Senioren. „Und bei Sterbebegleitung geht es ja nicht nur um die letzte Woche, wenn die Kinder vielleicht anreisen können.“

Besonders lobte Müntefering deshalb die vielen Ehrenamtlichen, die sich in der Hospiz- und Palliativbewegung engagieren. „Sie haben, was oft fehlt: die Bereitschaft, Zeit zu schenken und sich auf die Sterbenden einzulassen.“ Hardinghaus ergänzte:

„Entscheidend ist das Herz, mit dem man dabei ist; das Medizinische kann man lernen.“

Ganz unwichtig ist das Geld aber auch nicht. Denn die palliative Versorgung von Schwerstkranken ist personalintensiv und teuer. Reinhold Kassing, Vorsitzender des Fördervereins von Spes Viva, betonte deshalb: „Wir leben von Spenden, von Erbschaften, aber auch von kleineren Zuwendung, wenn zum Beispiel Erstkommunionkinder oder Konfirmanden für uns sammeln.“ Franz Müntefering, ganz Politiker, ergänzte: „Es reicht nicht, wenn in Berlin beschlossen wird, die palliative Versorgung auszubauen; die Kommunen müssen finanziell auch dafür ausgestattet werden, dass sie das umsetzen können.“ Die zahlreichen anwesenden Kommunalpolitiker vor allem aus dem Landkreis hörten das gern.



Pflicht der Kirchen und ihrer Gläubigen

Spes Viva hilft Menschen gleich welchen Glaubens oder Nichtglaubens. Getragen wird er aber von der Idee der christlichen Nächstenliebe; nicht zufällig war der Startpunkt das katholische Krankenhaus St. Raphael und nicht zufällig begannen die Jubiläumsfeier mit einer Andacht, die der Spes-Viva-Chor unter der Leitung von Ruud van Iterson mitgestaltete und von Bischof Franz-Josef Bode geleitet wurde.

In seiner Predigt betonte er die besondere Pflicht der Kirchen und ihrer Gläubigen, sich der Totkranken und Sterbenden und ihrer Angehörigen anzunehmen, sie zu begleiten. „Es ist wichtig, an der Hand eines anderen zu sterben, nicht durch die Hand“, sagte er im Blick auf die Diskussionen um die aktive Sterbehilfe. Hardinghaus fügte aus eigener Erfahrung hinzu: „Wer weiß, wie gut medizinisch und menschlich begleitet man sterben kann, der denkt nicht über Sterbehilfe nach.“