Altkreis Wittlage. Die Aufgaben sind gestellt. Am Donnerstag um 18 Uhr haben die "Agenten" den Landjugendgruppen Bad Essen, Stirpe-Oelingen-Herringhausen und Venne mitgeteilt, welches Projekt sie während der 72-Stunden-Aktion umsetzen sollen.

Auf der Venner Mühleninsel verkündete Ortsbürgermeister Erik Ballmeyer die Aufgabe. Der Einsatzort, den die Landjugend bis Sonntag bis 18 Uhr "beackert", liegt ganz in der Nähe. "In Vennes guter Stube, der Mühleninsel, sollt Ihr den Bauerngarten wieder vitalisieren", sagte Ballmeyer. Mit neu angelegten Beeten und Wegen soll der Garten nach dem Gestaltungsplan wieder neu aufblühen. "Füllt die neuen Beete mit Muttererde und verseht die Wege mit einer Kiesschüttung. Richtet und repariert den Zaun und verleiht Ihm einen neuen Anstrich. Für Gartengeräte ist ein kleiner Geräteschuppen aufzustellen und zu streichen", so die Aufgabe.

Ein Beet gestalten

Außerdem soll die Landjugend Venne bis Sonntagabend ein Beet des Bauerngartens nach ihre Ideen gestalten. "Für die Bepflanzung dieses Beetes steuert Ihr aus echten Bauerngärten aus allen Ortsteilen Vennes (Broxten, Niewedde und Vorwalde) mindestens eine einheimische Pflanze bei", so die Vorgabe des Agenten. Das ehrenamtliche Team, das sich um den Bauerngarten kümmert, steht übrigens an Ansprechpartner zur Verfügung.

Klar und knapp umrissen ist das Vorhaben, das die Landjugend Bad Essen in Angriff nimmt. Weniger Arbeit bedeutet das allerdings nicht. Auf dem Arbeitsplan steht die Neugestaltung der Außenanlagen des Kindergartens in Wittlage.

Rund um die Kirche

Die Aufgabe der Landjugend Stirpe-Oelingen-Herringhausen ist wie folgt überschrieben: "Erweitert die Angebote zu Freizeitgestaltung und Tourismus rund um die Arenshorster Kirche.“ Das verkündet Agent Arnd Sehlmeyer am Donnerstagabend. Konkret heißt das, dass Spielgeräte am St.-Johannis-Gemeindehaus reparieren und als Fallschutz Rindenmulch ausbringen . Der Weg zum Tilingdenkmal soll zudem umgestaltet weden. "Der Schotter liegt bereit", so Sehlmeyer. Bei der Gestaltung kann die Landjugend auch eigene Ideen einbringen. Eine neue Sitzgruppe soll ebenfalls gebaut werden.

Außerdem: "Die Grundschule Herringhausen würde sich über ein Hochbeet für Gemüse am Gasthaus Forsthaus freuen", sagte der örtliche Agent.