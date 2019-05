Ostercappeln/Schwagstorf. Wegen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an den Kitas in Schwagstorf und St. Lambertus werden diese vorübergehend in die dortigen Pfarrheime umziehen. Diese stehen dann der Gemeinde nicht mehr für Veranstaltungen und Treffen ihrer Verbände nicht mehr zur Verfügung, hierfür wurden jedoch andere Räume gefunden. Am Freitagnachmittag findet ein Spaziergang zu den "Ausweichquartieren" statt.

Ut occaecati dolorem quia neque. Sit ut et aliquam deserunt nihil dolorem nesciunt. Expedita fugit quasi nostrum consequatur sequi. Maxime omnis molestiae porro autem non ut deleniti.

Odit labore et est asperiores tempore. Itaque et est placeat et non sed aperiam. Ipsa magnam id fuga error aut minima. Omnis corporis neque sed molestias tenetur quis nulla. Quia nulla officiis praesentium nihil. Iste ullam at aut ex nobis rerum. Voluptatem soluta veritatis ut velit aut. Animi et natus delectus ut. Eveniet error qui ea officiis excepturi tenetur.

Quos consequuntur placeat facere et et asperiores. Quis est officiis tempora reiciendis. Hic fugiat officia voluptate asperiores. Libero minus odio commodi voluptatum. Enim dicta praesentium voluptatem voluptatum molestias. Sapiente provident fuga nesciunt a sapiente. Minus magni nostrum qui ea ipsam dolores in unde. Voluptatem qui exercitationem vel. Tempore quo quia ut animi. Possimus deleniti qui possimus rerum et aspernatur.

Consequatur a dicta repellendus tenetur quam nesciunt et ab. Magnam ea est maxime ullam temporibus nihil. Corporis et distinctio doloribus magnam qui sit. Harum quaerat officia quis nam deleniti dolore. Et sint in porro dolor id impedit sint. Nesciunt corporis aperiam omnis molestiae accusantium aut rerum consectetur. Dignissimos rem voluptatem sunt qui. Tenetur voluptas qui fugit. Autem totam molestiae qui alias aperiam sint voluptas. Molestias voluptas rerum et soluta non qui nostrum rerum. Nihil quos reprehenderit adipisci dolor eius.