Ostercappeln. Seit 25 Jahren steht die Begleitung von Schwerstkranken und Sterbenden, Angehörigen und Trauernden im Mittelpunkt der Arbeit von Spes Viva. Das Jubiläum wird am Samstag, 25. Mai, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Lambertus in Ostercappeln begangen. Die Andacht hält Bischof Dr. Franz-Josef Bode, zu den Festgästen gehört der frühere SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Franz Müntefering.

Zum Festakt nach dem Gottesdienst kann Dr. Reinhold Kassing, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins Spes Viva, prominente Festredner begrüßen: Franz Müntefering, ehemaliger Bundesminister und Vizekanzler, wird über den Umgang mit dem Tod und dem Sterben in heutiger Zeit sprechen; seine persönlichen Gedanken zum Jubiläum Spes-Viva-Gründer Prof. Dr. Winfried Hardinghaus vortragen. Dabei soll die vielfältige Arbeit von Spes Viva in den Blick gerückt werden. Seit der Gründung durch Professor Hardinghaus helfen die Mitarbeiter Schwerstkranke und Sterbende, Angehörige und Trauernde. Im Laufe der 25 Jahre entwickelten sich dabei viele Formen der Begleitung in schweren Stunden: vom bundesweiten Modell einer integrierten Einrichtung in Krankenhäusern und Altenheimen bis hin zu Palliativstationen, dem ambulanten Hospizdienst und dem Spes-Viva-Trauerland als Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche.





„Es fasziniert mich immer wieder, wie aus der kleinen und bescheidenen ,Dreiraum-Keimzelle' auf Station Zwei im Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln ein beispielhaftes Netzwerkprojekt werden konnte“, so Hardinghaus im Vorfeld der Veranstaltung. Aus einer persönlichen Begegnung mit Werner Lauer, dem damaligen Leiter Krankenhilfe beim Deutschen Caritasverband, wurde 1989 die Idee eines palliativmedizinischen Markenzeichens katholischer Krankenhäuser geboren – entgegen der Bestrebungen der organisierten Sterbehilfe. Und so entwickelte sich das gemeinsame Modellprojekt des Krankenhauses St. Raphael Ostercappeln, der Thuiner Franziskanerinnen sowie des Katholischen Krankenhausverbandes Deutschland (KKVD) zur Verbesserung der Sterbesituation in deutschen Krankenhäusern.





In der Folge entstanden bundesweit Spes-Viva-Einrichtungen, in der Region unter anderem am Elisabeth-Krankenhaus Damme, am Marienhospital Osnabrück, am Christlichen Klinikum Melle und am Franziskus-Hospital Harderberg. Die Gründung eines regionalen „Runden Tisches“, die Förderung des Landes Niedersachsen als Palliativstützpunkt, die Koordinierung einer landesweiten Hospiz- und Palliativ-Netzwerkstruktur unter wissenschaftlicher Begleitung durch die Universität Osnabrück, die Entwicklung und Implementierung eines interdisziplinären Weiterbildungscurriculums einschließlich des Ehrenamtes, die Koordinierung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) für den Landkreis Osnabrück hätten entscheidend zu diesem Netzwerk beigetragen, so Hardinghaus. Auch Initiativen und Einrichtungen wie den ehrenamtlichen ambulanten Hospizdienst für Erwachsene und für Kinder, die Initiative zur Begleitung der Eltern von Sternenkindern, das Spes-Viva-Trauerland, ein Palliativzimmer im Pflegeheim St. Michael, den Spes-Viva-Chor sowie Angebote wie das monatliche Wandern für Trauernde seien aus der Idee der Spes Viva, der lebendigen Hoffnung, gewachsen.





Auszeichnungen wie der Nachhaltigkeitspreis, der „Zukunftspreis für Innovationen im Gesundheitswesen“ oder der „Deutschen Innovationspreis für Medizin und Gesundheit“ wertet Hardinghaus als Ausdruck der bundesweiten Wahrnehmung und Wertschätzung dieser Idee und ihrer Umsetzung. Weitaus wichtiger als die äußere Anerkennung sei aber von jeher die vertrauensvolle Beziehung zu den Patienten mit all ihren Leiden und Sorgen. „Unsere palliative Haltung als kniender Helfer mit der eigenen demütigenden Erfahrung körperlicher Zerbrechlichkeit“ sei ein tragender Faktor des Engagements. Hardinghaus: „Spes Viva versucht, das Wesen jedes Menschen mit seinen individuellen Bedürfnissen zu sehen und dafür den geschützten Raum auf der letzten Wegstrecke zu bieten. Es bedeutet für alle das Dasein und das Aushalten bis zuletzt. Diese Letztverlässlichkeit soll Gedanken an Tötung, Selbsttötung und die Beihilfe überflüssig machen.“