Venne/Schwagstorf. Auf der B218 zwischen Venne und Schwagstorf ist am Montagvormittag ein Sattelzug von der Straße abgekommen und hat sich tief in einen Acker eingepflügt. Die Bundesstraße war für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden lang voll gesperrt.

Nach Angaben der Polizei hatte sich der Unfall morgens gegen 8 Uhr ereignet. Der 62-jährige Fahrer des Sattelzugs hatte, vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne, ein Auto vor ihm übersehen. Dieses hatte auf der Fahrbahn halten müssen, weil es nach links in die Straße In der Wöste einbiegen wollte. Bei dem Versuch, nach rechts auszuweichen, kam der Sattelzug von der Fahrbahn ab und pflügte sich tief in das vom Regen aufgeweichte Erdreich des Seitenstreifens. Zwar geriet das Fahrzeug in eine relative Schräglage, kippte aber nicht um.

Für die Bergungsarbeiten hatte die B218 voll gesperrt werden müssen. Was die Bergung erschwerte, war nach Angaben der Polizei die Tatsache, dass sich der Sattelzug mitsamt seiner Ladung nicht einfach hinausziehen ließ und der gesamte Inhalt - vermutlich Kies - zuerst umgeladen werden musste. Somit dauerte die Sperrung bis etwa 11 Uhr. Inzwischen ist die B218 aber wieder frei.