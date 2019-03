Ostercappeln/Bad Essen. Die Verantwortlichen des Vereins „Starkes Dorf“ kündigen zwei neue Termine für kommende Reparaturtreffs im Altkreis Wittlage an. In Ostercappeln wird dies wohl der vorläufig letzte Reparaturtreff sein. Noch nichts Neues gibt es nämlich bei der Suche nach einem neuen Standort dort – wohl aber ein neues Suchkonzept.

Wie berichtet steht das Haus Nr. 4 am Kirchplatz dort bald nicht mehr zur Verfügung, weil der Besitzer – die katholische Kirchengemeinde – es als "Übergangsquartier" für die Kinderbetreuung benötigt. "Voraussichtlich kann nur noch am 20. Februar und am 20. März am Kirchplatz repariert werden", hatte Organisator Franz Kahlert seinerzeit unserer Zeitung gesagt.



Termine für Ostercappeln und Bad Essen

Nun kündigt der Verein diese beiden kommenden Termine für den Monat März an: Am Mittwoch, 20. März, findet der Reparaturtreff nochmals im „Haus Nr. 4“ in Ostercappeln (14.30-16.30 Uhr) und am Montag, 25. März, ab 15.30 Uhr im Jugendtreff Trio in Bad Essen statt. Dort hatte sich die erst kürzlich startende Aktion als Erfolg erwiesen – und dort wird der Reparaturtreff auch weiter bleiben. Anders in Ostercappeln.





Nachdem die Suche nach neuen Räumen in privaten Bereichen bis dato erfolglos geblieben waren, will sich der Verein „Starke Dorf“ jetzt an die öffentlichen Bildungseinrichtungen des Ortes wenden, wie er in einer Pressemitteilung schreibt. In Ostercappeln böten sich dazu neben den allgemeinbildenden Schulen die Volkshochschule oder die Christliche Erwachsenenbildung an.

Reparieren als "ein Akt der Bildung"

Denn die Reparaturtreffs hätten durchaus auch einen Bildungscharakter, wie der Verein in seiner Pressemitteilung weiter betont. Es stünde nicht alleine nur der Gedanke der Nachhaltigkeit und Umweltpflege im Vordergrund, sondern auch die Hilfe zur Selbsthilfe, das angeleitete „Do-it-yourself Prinzip“, die Stärkung des bürgerlichen Zusammenhalts und vor allem die "bei der Jugend oftmals verlorengegangenen Fähigkeiten für Reparaturen aller Art als Lernprozess von Alt zu Jung", wie de Verein weiter schreibt. „Hier öffnet sich ein echter Akt der Bildung“, urteilt der Verein – und ist deswegen zuversichtlich, bald einen neuen Standort gefunden zu haben.