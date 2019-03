Altkreis Wittlage. Bilanz des vergangenen Jahres hat die kommunale Arbeitsvermittlung der Maßarbeit im Wittlager Land gezogen. Sie ist zuständig für die Gemeinden Bad Essen, Bohmte, Ostercappeln und Belm. Insgesamt konnten 973 Menschen wieder beruflich integriert werden.

361 Empfänger von Hartz-IV-Leistungen wurden in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt, 31 Leistungsempfänger in einer Ausbildung. Die sogenannte Integrationsquote der Maßarbeit liegt bei 30.4 Prozent. Die Durchschnittsquote aller niedersächsischen Jobcenter beträgt 25,2 Prozent. Die Maßarbeit mit Sitz in der alten Vikarie Ostercappeln liegt auf Rang vier der Jobcenter im Bundesland.

Hohe Leistungsfähigkeit

"Wir freuen uns über das Ergebnis. Das zeigt die hohe Leistungsfähigkeit", so Maßarbeit-Vorstand Siegfried Averhage. "Das Ergebnis motiviert uns, weiter intensiv daran zu arbeiten, möglichst vielen langzeitarbeitslosen Menschen wieder eine Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen".

581 Integrationen seien durch verschiedene Maßnahmen erzielt worden, erläutert Maßarbeit-Vorstand Lars Hellmers. Was gehört dazu? Coachings, betriebliche Praktika, berufliche Weiterbildungen und Qualifizierungen. Es sei bedauerlich, dass die Öffentlichkeit häufig nur auf die Integration in den ersten Arbeitsmarkt schaue, so die beiden Vorstände. "Wir haben es hier mit Bewerberinnen und Bewerbern zu tun, die alle mehr als ein Jahr – oft bereits mehrere Jahre – ohne Arbeit sind", sagt Averhage. Integrationsmaßnahmen seien daher in vielen Fällen der entscheidende Schritt, um eine Vermittlung überhaupt erst zu ermöglichen.

Das bestätigt auch Hellmers. "Wir arbeiten unter anderem mit verschiedenen freien Trägern zusammen und achten bei der Ausschreibung der Maßnahmen darauf, dass sie genau zu den Bedarfen des Bewerbers passen". Im Vordergrund stehe eine möglichst individuelle Arbeit mit jedem Klienten.

Einen besonderen Schwerpunkt hat die Maßarbeit im vergangenen Jahr auf den Bereich Frauenbeschäftigung gelegt. Denn Frauen werden bundesweit in erheblich geringerem Umfang als Männer in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Hier gelte es, die „ganze Bedarfsgemeinschaft“ in den Blick zu nehmen, also auch die Familien der Leistungsempfänger. Um eine spätere Vermittlung überhaupt möglich zu machen, seien zunächst Integrationsmaßnahmen ein wichtiger erster Schritt, erläutert Hellmers.

Rollenbilder hinterfragen

Das bedeute auch, tradierte Rollenbilder zu hinterfragen. Auch Alleinerziehende – zu mehr als 95 Prozent Frauen – stehen dabei im Blickpunkt. Qualifizierung und gezieltes Coaching sind hier besonders wichtig, Die Maßarbeit ermutigt Arbeitgeber auch, Teilzeitausbildungen anzubieten. Die Praxis habe gezeigt, dass das sehr wohl funktioniere. Wichtig sei also der "umfassende Blick", so Averhage. Die Maßarbeit gehe mit ihren Maßnahmen den längeren, aber auch erfolgreicheren Weg. Es geht also nicht darum, Erwerbslose rasch in irgendeine Beschäftigung zu vermitteln, sondern sie zu qualifizieren und langfristig im Arbeitsmarkt zu halten. Je besser die Ausbildung, desto geringer die Gefahr, wieder arbeitslos zu werden.

Die Maßarbeit bleibt übrigens auch nach erfolgreicher Vermittlung Ansprechpartner und Begleiter, wenn das gewünscht wird. Angestrebt wird eine nachhaltige Betreuung: der Beschäftigten und der Betriebe. Auch im Bereich Berufsorientierung ist die Maßarbeit aktiv.

Im vergangenen Jahr konnten im Zuständigkeitsbereich der Maßarbeit-Regionalstelle 130 Frauen in Arbeit vermittelt werden und 14 in eine Ausbildung. "Interessant ist dabei, dass die Integrationsquote von Frauen auch in Bedarfsgemeinschaften ohne Kinder deutlich unter der von Männern liegt", so Hellmers. "Wir habe bereist seit 2016 flächendeckend spezielle Angebote nur für Frauen", sagt der Vorstand. 2019 würden diese ergänzt durch spezielle Angebote für Migrantinnen. "Wir gehen dabei gezielt auf Sprachdefizite, kulturelle Unterschiede und Besonderheiten ein."