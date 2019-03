Zweckerträge des Gewinnsparens in Venne überreicht CC-Editor öffnen

Viele Gruppen und Vereine aus dem Altkreis Wittlage profitieren vom Gewinnsparen. Foto: Rainer Westendorf

Venne. 42 Vereine, Gruppen, Initiativen und Kirchengemeinden freuen sich über eine finanzielle Unterstützung, um Anschaffungen zu finanzieren und Projekte umzusetzen.Sie profitieren vom Gewinnsparen der Volksbank Bramgau-Wittlage. Im Restaurant "Fairway" am Varus-Golfclub in Venne-Niewedde sind die Zweckerträge am Donnerstagabend überreicht worden.