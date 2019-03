Ostercappeln. In seiner neuen Ausstellung präsentiert der Kunst- und Museumskreis Ostercappeln (Kurios) Arbeiten von Elisabeth Tüting und Gerhard Philipp. Die Ausstellung in der Alten Mädchenschule am Kirchplatz ist bis zum 21. April zu sehen.

Musikalisch umrahmten die Vernissage Zilli Hünniger, Klavier, und Heinz Brockmann, Saxofon. Ihre Liebe zur Kunst entdeckte die Keramikerin Elisabeth Tüting schon als Kind, indem sie gerne malte oder mit Kartoffelpüree Torten verzierte. Gerhard Philipp, Aquarelle, bezeichnet sich selbst als ‚bunten Vogel‘ und als romantischen Landschaftsmaler.

„Sie sind eigentlich ein Experte von japanischen Holzschnitten“, hob Kurios-Vorsitzende Susanne Winkler in ihrer Begrüßung mit Blick auf Gerhard Philipp hervor. Die Künstler habe sie im Museum in Bersenbrück kennengelernt, verriet Winkler, wie die Ausstellung zustande kam.





Elisabeth Tüting vergleicht ihre farbenfrohen Keramiken mit den Arbeiten von Otmar Alt, der den Leitgedanken vertritt: „Kunst, die man erklären muss, ist langweilig.“ „Oder afrikanische Kunst. Wir waren in Kapstadt und haben einen afrikanischen Keramiker besucht“, erläutert die Künstlerin, in welcher „Schublade“ sie sich sieht. Gerhard Philipp, der ein Internat besuchte, begann bereits dort zu malen. Aber: „Das habe ich nie vergessen, doch Kunst studieren durfte ich damals in meinem Alter nicht“, erklärt der Maler, der später in Hamburg studierte. „Ich habe allerdings immer so schlecht gemalt, dass ich nebenher arbeiten musste“, verdeutlicht er schmunzelnd, dass er als Lehrer, Schäfer, Maler tätig war.

Dem melancholischen Blick in verwelkende Landschaften würden Gefäße in leuchtenden Farben gegenüberstehen, „die sich dem erdverbundenen Material, aus dem sie entstanden sind, trotzig entgegenstellen“, meinte Philipp.

Elisabeth Tüting habe ihr keramisches Leben an der Hochschule für Gestaltung in Bremen mit 17 Jahren begonnen. Philipp: „Damals wie heute ein ungewöhnlicher Schritt für ein junges Mädchen aus der Provinz.“ Anfangs sei ihr Stil stark durch die Tradition der Töpferei in Ochtrup und den Vorstellungen ihres Chefs Josef Eiling geprägt gewesen, dass auf jeden Rand eine Schlangenlinie gehöre. Aber: „Die Liebe zur ornamentalen Gestaltung ist geblieben. Mit Farben bewegen, das Statische überwinden, dem alten Handwerk mit Respekt begegnen und es mit neuem Leben zu erfüllen, ist ein Motto ihrer Arbeit“, unterstrich Gerhard Philipp.

Zeichen und Chiffren

Auf den Gefäßen von Elisabeth Tüting sei oft eine Katze präsent. „Nicht harmlos schnurrend, sondern kantig, kratzig, widerborstig“, akzentuierte der Maler, dass zudem bei ihr die traditionelle Form in den Hintergrund trete, das Gefäß auf die reine Malfläche reduziert werde. Geblieben seien die ornamentalen Zeichen und Chiffren. „Sie wachsen beim Malen, ziehen sich netzartig wuchernd über Gefäße und Formen. Es entstehen Rapporte, die wieder abgebrochen werden, um sich erneut in ornamentalen Gesten zu verdichten.“

Werde in seinen Bildern eher der Verlust der Romantik beklagt, „dokumentieren Gefäße und Objekte die pure Lust am Formen und Fabulieren“, betonte Gerhard Philipp, der ebenfalls auf die Geschichte der Aquarellmalerei einging. „Hinter dem Graben“ – eigentlich müsste es heißen „Hinter der Beeke“. Er fließt durch das flache Wiesental hinter dem Haus, in dem wir wohnen. Am anderen Ufer stehen die Reiher, unbeweglich, statuenhaft, wie Boten“, ging Philipp auf seine Arbeiten ein, den die Landschaft fasziniert. Nicht irgendeine, sondern die um ihn herum, deren Komponenten zu Symbolen für Stimmungen werden.





„Die Bilder haben eine Geschichte; sie sind das Ergebnis der spontanen Auseinandersetzung mit der Farbe. Sie sind Konstruktionen, wenn Sie wollen, Stillleben aus Landschaftsteilen.“ Jedoch finde keine Perspektive statt, hinter dem Horizont gehe es nicht weiter, „der zugestellte Horizont ist Programm. Der Raum, die Weite nur fiktiv.“ So stehe der Betrachter vor dem Bild, müsse Hindernisse erst überwinden, sodass mehrere Bildebenen entstehen – auch der Realität.

Die Ausstellung ist täglich von 15 bis 17 Uhr geöffnet.