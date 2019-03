Ostercappeln. Die Gartenstraße in Ostercappeln wird derzeit ausgebaut. „Der erste Bauabschnitt soll bis zum 31. März 2019 fertiggestellt sein“, teilte Fachdienstleiter Michael Borgmeier auf der Sitzung des Ortsrates mit. Ende Mai soll das Gesamtvorhaben abgeschlossen sein.

Auch nach dem Ausbau – zur Gesamtmaßnahme gehört unter anderem die Anlage der Multifunktionsfläche mit Parkplatz – bleibt die Verkehrsregelung so wie bislang. Einstimmig hat der Ortsrat einen Antrag, dort eine Einbahnstraße einzurichten, abgelehnt. Gewünscht wurde, die Gartenstraße in Richtung Bremer Straße als Einbahnstraße zu gestalten. Gerade zur Mittags- und Nachmittagszeit, wenn die Kinder vom Kindergarten abgeholt werden, herrsche dort ein Verkehrschaos, so die Begründung.



So sieht es aktuell aus

Die heutige Regelung: Die Gartenstraße kann von der Venner Straße und der Straße „Markt“ befahren werden. Darüber hinaus gibt es eine Zufahrt von der Bremer Straße in die Gartenstraße. Diese Zufahrt kann jedoch nur von den Verkehrsteilnehmern genutzt werden, die die Bremer Straße vom Ortskern kommend befahren. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Osnabrück kommend dürfen aufgrund der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nicht von der Bremer Straße in die Gartenstraße einbiegen.

Belastung des Ortskerns

Warum wurde der Antrag abgelehnt? Bei der Einrichtung der Gartenstraße als Einbahnstraße würden auch sämtliche Verkehrsteilnehmer, die aus Hitzhausen und aus den östlichen Siedlungsbereichen der Ortschaft Ostercappeln zum Kindergarten Arche Noah, zu den Einzelhandel- und Dienstleistungseinrichtungen in der Gartenstraße gelangen oder den Dauerparkplatz an der Gartenstraße nutzen möchten, zwangsläufig durch den Ortskern fahren müssen, um in die Gartenstraße zu gelangen. Dieses gilt somit auch für sämtliche Anlieger der Gartenstraße, die ihre Einkäufe in den Verbrauchermärkten getätigt haben.

Nicht praktikabel

„Wir sehen das kritisch“, sagte Rainer Brackmann (CDU). Die Verkehrsbelastung im Ortskern würde ansteigen. Zudem würde bei der Einbahnstraßenregelung große Fahrzeuge wie Müllwagen den Weg komplett blockieren. „Das ist nicht praktikabel und sinnvoll“. SPD und Grünen sehen das genauso und lehnten den Antrag ab.

In einem weiteren Antrag hatten Bürger die Beibehaltung der Regelung gefordert. Ein Argument gegen die Einbahnstraße: Gegenverkehr sorge für eine natürliche Geschwindigkeitsbegrenzung. Eine Einbahnstraße fördere das Rasen, auch wenn dort ein Tempolimit gelte.