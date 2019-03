Venne. So eine gute Besucherresonanz gab es schon seit Jahren nicht mehr beim Ortsrat Venne. Rund 70 Bürger kamen am Montagabend in das Venner Gasthaus. Grund: Die Firma Häcker Küchen stellte ihr Bauprojekt in der Ortschaft vor. Das Unternehmen mit Sitz in Rödinghausen errichtet in Venne eine weitere Produktionsstätte.

Dirk Krupka, technischer Geschäftsführer bei Häcker Küchen, war zu Gast beim Ortsrat. Warum baut Häcker überhaupt ein neues Werk? Das Unternehmen expandiert. "Wir verdoppeln den Umsatz alle zehn Jahre", sagte Krupka. Im vergangenen Jahr lag die Summe bei mehr als 600 Millionen Euro. Der Exportanteil bei Häcker liegt bei knapp 40 Prozent.

Das Stammwerk in Rödinghausen ist komplett ausgelastet. 950 Küchen verlassen hier täglich die Hallen. Vier Produktionslinien werden dort gefertigt. Die Bandbreite ist also sehr groß. "So können wir allen Kundenwünschen nachkommen", so der Geschäftsführer. Da das Sortiment noch einmal verändert und vergrößert werden soll, hat sich das Unternehmen frühzeitig nach einem weiteren Produktionsstandort umgeschaut. In Rödinghausen ist kein Platz für das neue Werk. So kam schließlich Venne ins Spiel. Das Areal ist 24 Hektar groß.

Mehrere Markennamen

Übrigens haben in Deutschland viele Hausbesitzer eine Häcker Küche – und wissen nichts davon. In der Bundesrepublik werden die Küchen nämlich unter mehreren Markennamen vertrieben. Das ist im Ausland anders. Hier ist Häcker Küchen der Markenname und steht für Qualität made in Germany.





Der Bauantrag wurde im Juni 2018 gestellt. Die Genehmigung lag im September vor. "Das ging wirklich sehr schnell", lobte Krupka die zuständigen Behörden. Im September vergangenen Jahres hat dann die Erschließung begonnen. Seitdem wird ohne Pause gearbeitet. "Im Dezember 2019 soll die Bauphase beendet sein." Anfang 2020 werden die Maschinen geliefert und aufgebaut. Die Inbetriebnahme sei eine komplexe Herausforderung, so Krupka. Hier muss wirklich ein Rädchen ins andere greifen, sonst funktioniert die Produktion nicht. Bestellt sind die Maschinen bereits. Das ist auch notwendig, denn die Hersteller haben Lieferzeiten von rund zwei Jahren.

Der Zeitplan

Im August nächsten Jahren soll die Produktion dann anlaufen. In der ersten Schicht werden 170 Beschäftigte in Venne tätig sein. Anfang 2021 folgt die zweite Schicht mit dann insgesamt 350 Mitarbeitern. Wenn das Werk dann voll ausgelastet ist, werden 450 Beschäftigte in Venne Küchen produzieren. Es bleibe beim Zwei-Schicht-Betrieb, erläuterte Krupka auf Nachfrage aus der Versammlung. ein Drei-Schicht-Betrieb sei aus produktionstechnischer Sicht auch nicht sinnvoll.

Die Küchenherstellung läuft stark automatisiert. Gleiches gilt für Materialanlieferung und Hochregallager. Die Dimension des Lagers ist enorm. Das Hochregallager verfügt allein über mehr als 57.000 Palettenstellplätze. Mit 29,40 Meter ist das Lager der höchste Punkt auf dem Gelände am Ortseingang. Anlieferung, Lager, Produktion und Versandbereich habe eine Länge von fast 600 Metern. Errichtet wird auch eine Schallschutzwall. Auch eine Begrünung gehört zum Konzept. Häcker halte sich an die Vorgaben des Bebauungsplans, versicherte Krupka.

Fachkräfte gesucht

Fachkräfte sind also vonnöten. "Wir brauchen eine schlagkräftige Belegschaft, sagte Krupka. Ziel des Unternehmens sei es, den Personalbedarf mit eigenen Kräften zu entwickeln. So soll auch eine Ausbildungswerkstatt in Venne gebaut werden. "Wir werden vor Ort rekrutieren und ausbilden", so der technische Geschäftsführer. Die 170 Mitarbeiter der ersten Schicht sind größtenteils bereits eingestellt. Sie arbeiten in Rödinghausen, werden dort qualifiziert und wechseln im Sommer kommenden Jahres nach Venne in das "Werk V", so der offizielle Name der Produktionsstätte.

Was ist mit der Verkehrsbelastung? Etwa 85 Lkw werden täglich Material anliefern. Hinzu kommen die Fahrzeuge, die die fertigen Küchen abholen. Die Abholtouren werden jeweils gezielt zusammengestellt. Die Lkw fahren in alle Himmelsrichtungen – je nachdem, wo der Kunde sitzt.