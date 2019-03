Ostercappeln. Ob das wohl gut gehen wird? Das war lange die Frage. Denn als Frank-Bruno Belske und seine Ehefrau Annette sich kennenlernten, war es nicht nur eine Zusammenführung im menschlichen Bereich – sondern auch in der Tierwelt. Denn Belske brachte Labradorhündin Donna mit in die Beziehung – und Freundin Annette gleich zwei weitere Tiere: Katze Mietze und Mischlingshündin Liselotte Pulver. Zwei sich nicht kennende Hundedamen und eine Katze. Ob sowas gut geht?

Labradorhündin Donna war zarte sieben Wochen alt, als sie zu Frank-Bruno Belske kam. Entdeckt bei einem Züchter aus Bad Oeynhausen, entwickelte sich die Hündin gut, auch durch die Besuche der Hundeschule Itze in Hunteburg. Fünf Jahre lang lebte Belske mit seiner Donna unter einem Dach in Ostercappeln. Mit fremden Artgenossen und Zweibeinern gab es nie Probleme. "Meine Donna war eigentlich immer gut drauf", erinnert sich Frank-Bruno Bleske.



Doch dann traten in sein Leben: Seine spätere Ehefrau Annette mit der Mischlingshündin Liselotte Pulver und der Katze Mietze. "Ein starkes Team", schmunzelt Frank-Bruno Bleske. Wobei anfangs noch die Frage war: "Annette und ich verstanden uns sofort, aber was wird meine Donna zu den neuen Untermietern sagen?"

Tierische Trauer: Krank nach dem Tod

Siehe da: Die drei mochten sich sofort. Nachdem sie sich einmal beschnüffelt hatten, war der Bann zwischen Hunden und Katze sofort gebrochen. "Die schliefen später sogar in einem Körbchen", sagt Annette Bleske. Und der Chef im Ring? War zuerst die Mietze. Kein Problem für die Labrador-Hündin, die inzwischen alt und grau geworden war.

Neun schöne Jahre lebte Liselotte Pulver an der Seite von Donna. Die Mietze hatte inzwischen das Haus verlassen - und Lieselotte Pulver versuchte ihrer alten Labradorfreundin immer wieder neuen Lebensmut einzuhauchen. Bis es nicht mehr ging. Als Donna dann im Alter von fast 14 Jahren verstarb, war auch Liselotte Pulver erstmal 3 Monate krank. Hatte sie doch ihre beste Freundin verloren, von der sie in jungen Jahren viel gelernt hatte. Dass auch Tiere trauen, war somit eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Übrigens: Die echte Liselotte Pulver, die hier offensichtlich als Namenspatin fungierte, lebt auch noch. Die bekannte Schauspielerin, die in den 80er Jahren eine ganze Kindergeneration durch ihre Auftritte in der „Sesamstraße“ prägte, gab im Oktober der „Bild“-Zeitung ein Interview anlässlich ihres 89. Geburtstags – und sprach darin auch über das Berner Seniorenheim, in dem sie derzeit wohnt.