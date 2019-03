Ostercappeln. Das Pfarrheim St. Lambertus Ostercappeln wird mehrere Jahre lang als Kindergarten genutzt. Das hat Auswirkungen auf das Leben der Kirchengemeinde. Wo treffen sich künftig die Gruppen und Verbände? Der aktuelle Stand der Planungen war Thema eines Infoabends, zu dem der Kirchenvorstand geladen hatte.

In der katholischen Kirchengemeinde stehen in diesem Jahr umfangreiche Baumaßnahmen an. So wird der Kindergarten St. Lambertus erweitert und grundlegend saniert. Für die Mädchen und Jungen müssen daher andere Unterbringungsmöglichkeiten gefunden werden. Geplant ist, die Gruppen in den Pfarrheimen Ostercappeln und Schwagstorf zu betreuen.

Ein Anmeldeschub

Warum ist der Anbau an der Kita notwendig? Fachdienstleiter Christopher Bußmann erläuterte die Gründe. Die Zahl der Anmeldungen in Krippen und Kindergärten sei deutlich gestiegen. "Die Beitragsfreiheit seit dem 1. August 2018 hat noch einmal einen großen Anmeldeschub gebracht." Die Gemeinde müsse sich auf die verändernden Bedingungen einstellen. Das betreffe nicht nur die größeren Anmeldezahlen. Ein Beispiel: Die Betreuungszeiten seien heute länger als früher. Folge: Die Kommune müsse sich um das Mittagessen für die Kinder kümmern. Auch sogenannte Funktionsräume werden benötigt.

Letztlich gehe es darum, eine wohnortnahe und bedarfsgerechte Versorgung zu organisieren. Das bedeutet unter anderem, dass künftig in allen drei Ortschaften Krippenplätze zur Verfügung stehen sollen. Eine Bestandsaufnahme hat ergeben, dass in den Kindergärten St. Lambertus Ostercappeln und in Schwagstorf der größte Handlungsbedarf besteht.





Was ist in Ostercappeln geplant?

Eine Sanierung und ein Anbau stehen an. 30 Krippenplätze werden eingerichtet. Diese Baumaßnahmen können nicht während des laufenden Kindergartenbetriebs realisiert werden. Ersatzstandorte sind also erforderlich. "Die Suche war eine enorme Herausforderung", sagte Bußmann. Der Gesetzgeber – in diesem Fall das Land Niedersachsen – stellt zahlreiche Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Das betrifft unter anderem die Größe der Räumlichkeiten, Brandschutz und Hygiene. So muss für einen 4-Gruppen-Kindergarten ein Grundstück von 2.500 Quadratmetern bereit stehen. Das Gebäude muss 700 Quadratmeter aufweisen. Eine Containerlösung, über die zunächst diskutiert wurde, scheiden aus.

"Alle diese Kriterien gelten auch für Provisorien", so Bußmann. Im Kita-Gesetz des Landes wird kein Unterschied zwischen einer dauerhaften Betreuungseinrichtung und einer Übergangslösung gemacht. Ein entsprechend großes Gebäude steht nicht zur Verfügung. Folge: Die Gemeinde hat sich für die Variante mit zwei Standorten (Pfarrheime Ostercappeln und Schwagstorf) entschieden. Das sei wirtschaftlich und praxistauglich, sagte Bußmann.

Umbaubeginn im Pfarrheim St. Lambertus ist voraussichtlich im Mai. Im Herbst soll der Kindergarten dann umziehen, so der Zeitplan. Wenn der neue Kindergarten Ostercappeln fertiggestellt ist, folgt der komplette Neubau des Kindergartens Schwagstorf. Dann werden Schwagstorfer Mädchen und Jungen auch in Ostercappeln betreut. Sind beide Kita-Bauvorhaben beendet, könnten die Pfarrheime wieder ihrem ursprünglichen Zweck dienen.

Raumkonzept erstellt

Das Pfarrheim wird also für voraussichtlich vier Jahre zumachen. Die Kirchengemeinde hat ein Raumkonzept erstellt und alternative Treffpunkte gesucht – und auch gefunden. "Es wird keine Raumknappheit geben", so Frank Buskotte, der die Moderation des Abends übernommen hatte. Was könnte wo stattfinden? Buskotte und Frank Ortmeyer (Kirchenvorstand) präsentierten die Vorschläge.

Fest steht, dass die Gemeindebücherei umzieht in das Haus Nr. 4 am Kirchplatz. Dort fand bislang einmal monatlich der Reparaturtreff statt. Alle weiteren Angebote sind offen. Gruppen und Verbände der katholischen Kirchengemeinde können sich die Lösungsvorschläge des Konzeptes anschauen und entscheiden, ob und welcher Raum am besten passt. Genutzt werden kann das Haus am Kirchplatz Nr. 2. Dort wohnt im Moment noch eine Familie, die demnächst wegzieht. Das Gebäude ist dann frei. Hier könnte auch der Reparaturtreff des Vereins "Starkes Dorf" unterkommen.





Gruppen der katholischen Kirchengemeinde können auch das evangelische Paulus-Gemeindehaus nutzen. In Ostercappeln gibt es ohnehin eine Reihe von ökumenischen Veranstaltungen. Im Krankenhaus St. Raphael stehen zwei Räume für Gruppentreffen zur Verfügung; ebenso im Haus St. Michael. Die Alte Mädchenschule, die Schulmensa, das Gasthaus Wortmann und das Veranstaltungszentrum Schwagstorf sind weitere Möglichkeiten. Außerdem kann dienstags ein größerer Raum im Restaurant "Feuer und Flamme" am Kirchplatz genutzt werden.