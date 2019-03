Die Vertreter der Wittlager Schulen und der Sparkasse. In der Mitte mit Scheck Thomas Ruppel und Vennes Schulleiterin Julia Bragulla. Foto: Sparkasse

Venne. Mehr als 95 Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück erhalten in diesem Jahr knapp 90 000 Euro aus Mitteln der Lotterie „Sparen und Gewinnen“ der Sparkassen. Zehn Schulen im Altkreis Wittlage sind mit einer Fördersumme von 8.200 Euro dabei. In Venne fand die Übergabe statt.