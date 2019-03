Ostercappeln. Nach kurzem Zögern hat sich Familie Lorenz dazu entschlossen, einen Austauschschüler aufzunehmen. Schließlich ist ihre eigene Tochter auch bei einer Gastfamilie in Island untergekommen. Wieso sie froh sind, dabei zu sein und welche Tücken der Alltag mit sich bringt, erzählten Sie unserer Redaktion.

"Wir haben jetzt einen großen Jungen statt einer großen Tochter", sagt Bettina Lorenz-Holthusen auf die Frage, was sich am meisten verändert hat und muss lachen. Die Pastorin aus Ostercappeln und ihr Ehemann Martin Lorenz haben den Austauschschüler Jan Král (17) aus Tschechien im September in ihrem Zuhause aufgenommen. Zehn Monate bis Ende Juli wohnt er bei ihnen und ihren Kindern Jacob Georg (11) und Clara Gretje (12). Ihre älteste Tochter Paula Anne (16) ist umgekehrt mit der Austauschorganisation AFS interkulturelle Begegnungen bei einer Gastfamilie in Island.

Erst gezögert

Und das war auch der Grund, warum sich das Ehepaar Lorenz als Gastfamilie anmeldete. "Wir haben überlegt und wollten das erst nicht, aber dann haben wir uns gegenseitig überredet", beschreibt Martin Lorenz die Situation im vergangenen Jahr und schaut zu seiner Frau. Sie hatten mitbekommen, wie andere Austauschschüler zwei Wochen bevor sie in ein anderes Land gehen immer noch nicht wussten, bei welcher Familie sie unterkommen können. "Da war ich als Mutter sehr froh, dass meine Tochter und wir das frühzeitig wussten. Es wäre unsolidarisch, wenn wir nicht jemanden aufnehmen. Zumal wir ja ein Zimmer frei haben", sagt Bettina Lorenz-Holthusen.

Im Pool der Austauschschüler von AFS haben die Lorenz' bewusst nach Austauschschülern geschaut, die Pfadfinder sind und dann haben sie Jan Král gefunden und ihn angeschrieben. Martin Lorenz ist selbst Pfadfinder und leitet eine Gruppe in Ostercappeln, in der Jan Král natürlich gerne mitmacht.

Das Zusammenleben

Jan Král, der sich, wie es in Tschechien wohl üblich ist, einen Spitznamen gegeben hat, und von Familie Lorenz deshalb Jenda genannt wird, kommt aus Brünn, der zweitgrößten Stadt Tschechiens. Für ihn war Deutschland das Wunsch-Gastland.

Mit Ostercappeln lebt er jetzt in einem Dorf. Statt Großstadt nun Dorf, statt Brünn das Wittlager Land. Zum Carolinum-Gymnasium in Osnabrück fährt er mit dem Bus. "Es ist mehr als einmal passiert, dass er den Bus verpasst hat", berichtet Martin Lorenz. Und in Ostercappeln fährt der Bus nicht so regelmäßig wie in einer Großstadt. Das ist eine Sache, die der Austauschschüler aus der 400.000 Einwohnerstadt Brünn, lernen musste.

"Kind mit den gleichen Pflichten"

Edda Stromberg, Ansprechpartnerin der Austauschorganisation AFS, berichtet:

Anzeige Anzeige

In den Familien sind die Kinder wie ein richtiges Kind mit den gleichen Pflichten wie Zimmer aufräumen oder Spülmaschine anstellen.

Die Aufgabe "Wäsche aufhängen", die vorher Paula Anne Lorenz machte, übernimmt nun Jenda. "Zuhause habe ich mehr zu tun", sagt er. "Das merkt man aber nicht", erwidert Bettina Lorenz-Holthusen und muss lachen.

"Man hat bei den eigenen Kindern weniger Hemmungen etwas zu sagen, man ist auch ehrlicher und unverstellter", so Mama Lorenz-Holthusen. Doch mit der Zeit und dem Alltag werde man lockerer. "Der Gaststatus schleift sich ab", bestätigt Martin Lorenz.

In der Familie hat sich Jan Král schnell wohl gefühlt. In seiner Heimat hat er sich ein Zimmer mit seiner 15-jährigen Schwester geteilt. Jetzt hat er mit Paulas Zimmer einen Raum für sich. Vermutlich sei er es gewohnt, Ordnung zu halten. Während Paula alles dekoriert habe, sei Jenda wesentlich spartanischer. "Wir hatten Paulas Zimmer schon geleert, aber Jenda hat noch mehr aufgeräumt", sagt Martin Lorenz. "Mit unserer Tochter gab es fast jede Woche die Diskussion ums Aufräumen. Aber ich glaube, sie ist in Island aufgeräumter geworden. So sieht es zumindest per Videochat aus."

Geschwister

Und wie verstehen sich die Geschwister in Ostercappeln? Die Zwölfjährige Clara ist schwer mehrfach körperbehindert und ihre Sprachfähigkeit dadurch beeinträchtig. Jenda mache das mit Clara sehr gut, beschreibt Bettina Lorenz-Holthusen den Alltag: "Es ist eine besondere Aufgabe, aber Jenda ist zum Beispiel gerne derjenige, der den Rollstuhl schiebt." Und das will in dem bergigen Ostercappeln was heißen.

"Hier habe ich Clärchen und Jacob und das macht viel Spaß", sagt Jenda. Mit seinem kleinen "Gast-Bruder" Jacob macht er gerne Quatsch oder tobt durchs Haus.

Auf die Frage, wie Jacob es findet, jetzt einen großen Bruder statt einer großen Schwester zu haben, sagt er: "Ich fand es am Anfang besser, aber jetzt merke ich, Paula ist ruhiger." Kurz danach klettert er auf die Schultern seines großen Bruders und sie gehen durchs Wohnzimmer. Als sie unter einer Tür hindurchgehen, muss Jacob seinen Kopf einziehen, Jenda geht immer wieder hin und her, beide lachen und Jacob sagt, er solle woanders hergehen. Jenda meint dann: "Ich verstehe kein ausländisch" und schmunzelt. Jacob wechselt ins englische und dann ins tschechische. Ein paar Wörter hat er von Jenda gelernt.

Kommunikation auf deutsch?

Und wie funktioniert die Kommunikation? In den ersten beiden Monaten hat die Familie englisch gesprochen, inzwischen sprechen alle deutsch. Schließlich hatte der Austauschschüler in der Schule mehrere Jahre deutsch als Fremdsprache.

Bettina Lorenz ist als erste umgestiegen: "Ich war da strenger und Jenda ist gekommen, um deutsch zu lernen und das sollte auch so sein." Jan Král findet das auch gut. "Wenn ich mit meiner Familie zuhause telefoniere, dann dauert es wieder einen Tag bis ich deutsch kann. Deshalb schaue ich hier Youtube-Filme auf deutsch."

Familie Lorenz, zu der Jan Král dazu gehört, versteht sich gut – und das nicht nur hinsichtlich der Sprache.