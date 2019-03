Die Marienkrippe Schwagstorf, hier Bild links oben. Der Anbau erfolgt an der Südseite Richtung Mühlenstraße. Archivfoto: Friedrich Lüke

Schwagstorf. Die Marienkrippe in Schwagstorf wird erweitert. Geplant ist der Anbau einer weiteren Gruppe für 15 Mädchen und Jungen, so das in Zukunft 45 Plätze zur Verfügung stehen. Fachdienstleiter Christopher Bußmann stellte das Konzept auf der Sitzung des Ortsrates vor.