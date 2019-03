Ostercappeln. Sieben Jahre leitete Ronald Bornemann als Erster Vorsitzender die Geschicke des Verschönerungsvereins Ostercappeln. Während der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Wortmann trat Friedrich Viere seine Nachfolge an.

Und da Viere bislang Schriftführer und Zweiter Vorsitzender war, wählten die Mitglieder Wolfgang Linder in diese beiden ehrenamtlichen Ämter. Aus Altersgründen kandidierte Erna Schönball nicht mehr als Beisitzerin. Für sie wählte die Versammlung Marlis Schäfer zur Nachfolgerin. Neuer Kassenprüfer für Renate Conen wurde Klaus Rohmann.

Nachdem Ronald Bornemann einige Abschiedsworte an die Mitglieder gerichtet hatte, war die Liste derjenigen lang, die Friedrich Viere willkommen hieß. Unter ihnen der stellvertretende Ortsbürgermeister Johannes Klecker, der zum Tagesordnungspunkt „Vorstandswahlen“ auch als Wahlleiter fungierte, sowie Maike Schlichtung vom Tourismusbüro der Gemeinde und der Ehrenvorsitzender Helmut Langanke.

Friedrich Viere ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Neben elf Vorstandssitzungen, der Beteiligung am Weihnachtsmarkt oder am Deutschen Wandertag in Detmold – in diesem Jahr geht es am 7. Juli nach Winterberg – habe es beispielsweise auch Gespräche mit der Gemeinde gegeben.

Die Handwerkertruppe

Lobend erwähnte der neue Vorsitzende aber auch die bisherigen „Vor-Ort-Kassierer“ beziehungsweise Boten – Frank-Bruno Bleske, Renate Conen, Heinz Glandorf, Josef Kovermann, Heinrich Kuhlmann, Maria Runschke, Marlis Schäfer, Erna Schönball, Erich Zitzmann, Friedrich Viere, Ronald Bornemann, die aufgrund des Sepa-Einzugsverfahrens jetzt weggefallen sind. Aber auch die zwölf aktiven Handwerker, die Ronald Bornemann stets als „Herz und Hand“ des Vereins bezeichnet hatte, ließ er ebenso nicht unerwähnt, wie auch die Blumenfrauen, deren Aktivitäten er ausführlich vorstellte.

So hätten die Handwerker den Bau der Wanderhütte an der Windthorstbrücke übernommen, aber auch das Entfernen von Ästen und Bäumen an den Wanderwegen oder das Aufstellen und Reinigen von Nistkästen, Wanderwege und Wiesen mähen, Ruhebänke streichen und ausbessern. Vieres besonderer Dank galt nicht nur allen Aktiven, sondern auch den Marktmeistern. Während 2018 die Tagesfahrt zu den Externsteinen ging, wollen die Mitglieder in diesem Jahr nach Bad Zwischenahn fahren.

Masterplan Wandern

Rückblick auf die verschiedenen Wanderungen nahm anschließend Wanderwartin Maria Runschke und Maike Schlichtung ging auf den aktuellen Stand in Sachen Wanderwege ein. Dabei stellte sie insbesondere den Masterplan „Wandern“ vor. Über den Zustand der rund 57 Kilometer umfassenden Wanderwege berichtete Wegewart Detlef Scholz, der diese sogar zweimal erwandert hat.

Anzeige Anzeige

Am Ende bedankte sich Friedrich Viere bei allen, die die Jahreshauptversammlung bereichert hatten. Gleichzeitig wünschte er sich für die nächste Wanderung eine große Beteiligung.