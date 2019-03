Ostercappeln. Die Ostercappelner Hospiz- und Palliativinitiative Spes Viva begleitet Eltern von Totgeborenen in der Trauer und organisiert bei Wunsch eine Beerdigungszeremonie. Junge Erwachsene haben kostenlos kleine Särge gezimmert und an die Ehrenamtlichen übergeben. Sie waren von einigen Informationen überrascht.

Junge Erwachsene der Jugendberufshilfe an der Dammstraße in Osnabrück haben zum zweiten Mal in einer Werkstatt 40 Särglein angefertigt. Als Norbert Vosgröne, Tischlermeister im Zentrum für Jugendberufshilfe, die Anfrage von Spes Viva bekam, Särge zu bauen, "mussten wir überlegen, ob wir das Thema machen. Es ist auch schwer für Jugendliche."

"Abschiedskästchen"

Letztlich hat er sich mit seinem Team aber dazu entschlossen, das Thema rund um Sternenkinder und Bestattung mit seiner Projektgruppe erst zu besprechen und im Anschluss kleine "Abschiedskästen", wie er sie nennt, zu tischlern.







Der 23-jährige Calven Jones sagt im Gespräch mit unserer Redaktion:

Wenn ich Kästen für Eltern mache, die ihre Kinder darin beerdigen, dann ist das eine schwerwiegende schöne Sache. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken kann.





Doch genau so sei es richtig, bestätigen die ehrenamtlich aktiven Begleiterinnen Ute Kaufmann, Hanne Imwalle, Waltraud Wagner und Brigitte Pavić. Die Damen von Spes Viva begleiten trauernde Eltern, organisieren eine Beerdigung, wenn es gewünscht ist, und sind als Ansprechpartner da. Sie sprechen manchmal auch mit Großeltern oder Geschwisterkindern. "Es gibt tolle Bilderbücher für Geschwister", nennt Wagner ein Beispiel.

Waltraud Wagner ärgert es, dass oft gesagt werde, Frauen sollten in den ersten drei Monaten nicht von der Schwangerschaft erzählen, weil es eben in den ersten drei Monaten häufig zur Fehlgeburt kommen kann. "Das widerspricht unserer Einstellung, weil es wichtig ist, die Trauer anzusprechen und zu verarbeiten", sagt sie.

Keine Bestattungspflicht





Wenn ein Kind tot geboren wird und das Geburtsgewicht unter 500 Gramm liegt, ist das Kind nicht bestattungspflichtig. Für manche Eltern von Sternenkindern sei es aber wichtig, einen Ort zu haben, um sich von ihrem Kind zu verabschieden.

Und was passiert, wenn es nicht bestattet wird? Im Klinikum in Osnabrück werden die Körper gesammelt, kremiert und zwei Mal im Jahr (März und Oktober) begraben. Tischlermeister Vosgröne berichtet, dass in der Werkstatt viele gefragt hätten, wofür die Kästen seien und von der Bestattungspflicht vorher nicht wussten. Und genau hier will Spes Viva ansetzen und das Thema bekannter machen. Ärzte, Gynäkologen und Krankenhäuser könnten aus ihrer Sicht mehr dafür tun.

Schließlich sei die Zahl der Sternenkinder nicht unerheblich. Im Jahr 2017 kamen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 3003 Kinder tot zur Welt (in Niedersachsen 251). Bei der Zahl der Totgeburten wird von einer Dunkelziffer ausgegangen, da in der Statistik nur Totgeborene mit einem Geburtsgewicht von mindestens 500 Gramm enthalten sind. Vor dem Jahr 1994 wurden sogar nur Sternenkinder mit einem Geburtsgewicht von mindestens 1000 Gramm aufgelistet.

Marion Heitling, Koordinatorin des ambulanten Hospizdienst, zählt zu den Sternenkindern alle totgeborenen Kinder, egal ob über oder unter 500 Gramm, und auch Schwangerschaftsabbrüche.

Sternenkindergräber in der Region

Die Initiative zur Bestattung von Sternenkindern ging in der Region von Dr. Franz Kahlert aus, der sich noch in seiner Zeit als praktizierender Arzt am Krankenhaus Ostercappeln dafür einsetzte. Das Engagement wurde von den Ehrenamtlichen des ambulanten Spes-Viva-Hospizdienstes weitergeführt.





Obwohl es die besagte Bestattungspflicht für Totgeborene nicht gibt, besteht neben der Bestattung im Sternenkindergrab unter anderem in Bad Essen, Bohmte, Hunteburg, Ostercappeln, Schwagstorf, Venne, Belm, Vehrte, Bramsche, Bissendorf, Schledehausen und Achelriede selbstverständlich auch die Möglichkeit der Bestattung in einem eventuell bereits vorhandenen Familiengrab.

Den Hospizdienst Spes Viva erreichen Sie persönlich über Marion Heitling, Telefon: 05473/ 29117.