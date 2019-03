Venne. Besuch auf der Großbaustelle an der Bundesstraße in Venne: Häcker Küchen errichtet hier einen neuen Produktionsstandort. Die Arbeiten liegen im Zeitplan. "Wir sind schnell in den Bau gekommen", berichtete Dirk Krupka, technischer Geschäftsführer des Unternehmens mit Sitz in Rödinghausen.

Landrat Michael Lübbersmann, Siegfried Averhage, Geschäftsführer der Oleg (Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft), Gemeindebürgermeister Rainer Ellermann, Fachdienstleiter Michael Borgmeier und Ortsbürgermeister Erik Ballmeyer konnten sich vor Ort informieren. Neben Krupka war auch Jochen Finkemeier, Geschäftsführer von Häcker Küchen, dabei.





Baustart auf dem 24 Hektar großen Areal war im vergangenen September. Das Baugenehmigungsverfahren wurde zügig abgewickelt. Und weil auch der Winter mild war, konnte durchgehend und zügig gearbeitet werden. Rund 50 Beschäftigte sind hier jeden Tag im Einsatz. Die Gebäude errichtet die Firma Bremer AG aus Paderborn.

Maschinen bestellt

"Ende des Jahres sollen die wesentlichen Baumaßnahmen abgeschlossen sein", sagte Krupka. Im Frühjahr kommenden Jahres soll dann der Einbau der Maschinen beginnen. Eine komplexe Aufgabe. Die ersten Maschinen seien schon 2017 vorbestellt worden, so der technische Geschäftsführer. Lieferzeiten von mehr als zwei Jahren müssten einkalkuliert werden. "Die Maschinenhersteller sind komplett ausgelastet". Was allerdings auch für Häcker Küchen gilt.





Die Inbetriebnahme des Werks 5 – so die offizielle Bezeichnung der Produktionsstätte – folgt im Sommer 2020. Ab 2021 wird dann der Betrieb voll laufen. Zur ersten Schicht, die ab Sommer 2020 in Venne tätig ist, gehören rund 160 Beschäftigte.Wenn das Werk mit voller Kapazität läuft, werden rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Venne hochwertige Küchen herstellen.

Wie Krupka erläuterte, sind bereits zahlreiche Neueinstellungen vorgenommen worden. Diese Kräfte sind derzeit in Rödinghausen tätig oder werden dort ausgebildet und werden 2020 in den Altkreis Wittlage wechseln. Die meisten dieser Beschäftigten kommen übrigens aus dem Wittlager Land. Darauf hat das Unternehmen bei den Einstellungen geachtet.





Der Zeitplan ist eng getaktet. Das sei aber auch erforderlich, um betriebswirtschaftlich gut zurecht zu kommen."Wir bauen hier schließlich keine Philharmonie und keinen Flughafen...", merkte Krupka an. Ein dreiteiliger Bau entsteht an der B 218. Am Anfang des Geländes (Richtung Schwagstorf) werden vier Hochregallager errichtet. Davor befindet sich die Hallen für die Materialanlieferung mit drei Lkw-Zufahrtsschleusen. Entlang der Bundesstraße schließt sich der Produktionsbereich an, in dem Korpusse montiert und Arbeitsplatten zugeschnitten werden würden. Am Ende steht der Verladebereich, an dem täglich bis zu 500 Küchen abtransportiert werden können. "Jede Küche ist ein Unikat", hob Krupka hervor.

Der gesamte Produktionsablauf ist automatisiert und digitalisiert. So werden im Hochregallager keine Gabelstapler mehr im Einsatz sein. Es gibt fahrerlose Transportsysteme. Wichtig ist auch die enge Vernetzung mit den Zulieferern. Das sei ein Standortvorteil für Deutschland, betonte Jochen Finkemeier. Er ist sicher, dass auch langfristig keine Produktionsstätten ins Ausland verlagert werden.

Das Gesamtinvest ist riesig und umfasst mehr als 200 Millionen Euro. Das ist die größte Summe in der Unternehmensgeschichte.



Der Ortsrat Venne

Wer mehr über den Bau und die neue Produktionsstätte erfahren möchte, sollte die nächste öffentliche Sitzung des Ortsrates Venne am Montag, 11. März, besuchen, beginn ist um 19 Uhr im Venner Gasthaus. Vertreter von Häcker Küchen sind dann zu Gast im Ortsrat und stellen das Projekt vor.