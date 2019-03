Ostercappeln. Die Gemeinde Ostercappeln hatte zum Stichtag 15. September 2018 mehrere Anträge für öffentliche Projekte im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms auf den Weg gebracht. Zuständig ist das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL). Jetzt sind die Bescheide eingetroffen. Welche Vorhaben werden gefördert?

"Erfreuliche Nachrichten zur diesjährigen EU-Förderung", so Bürgermeister Rainer Ellermann. Für eine ganze Reihe von öffentlichen und auch privaten Vorhaben gibt es in diesem Jahr Zuschüsse. der Fördersatz liegt in der Regel bei 73 Prozent. Zu den beantragten Projekten gehört ein touristisches Beschilderungskonzept in der Kommune. Auch der Fließgewässerlehrpfad in Venne – dieser führt von der Mühleninsel bis zur Darpvenner Diele – wird erneuert.

Geld gibt es auch für die Erstellung eines 15-Pfosten-Speichers auf dem Eisenzeitgelände am Knostweg in Venne. Bei den vorbereitenden Arbeiten zur Erschließung des Baugebiets Erlengrund in Venne wurde die Stadt- und Kreisarchäologie fündig und stieß auf 15 Pfostenlöcher, die planvoll angelegt worden sind. "„In diesen Löchern wurden die Pfosten eines Speichers hineingetrieben“, so die Experten. Ein solches Muster findet sich auch beim Speicher, der neben dem Eisenzeithaus am Venner Knostweg errichtet wurde.Das Ensemble am Knostweg soll nun durch einen solchen Speicher aus der vorrömischen Eisenzeit ergänzt werden.

Die Bohmter Straße

Mithilfe von Geldern aus dem Dorfentwicklungsprogramm kann 2019 zudem ein Teilstück der Bohmter Straße in Schwagstorf saniert werden. Ausgebaut werden kann der Bereich von der Einmündung Hunteburger Straße bis zur Kreuzung "Altes Moor". "Der Abschnitt ist 760 Meter lang", so der Fachdienst bauen und Planen. Ein weiteres öffentliches Vorhaben, das bezuschusst wird, ist radtouristische Dümmeranbindung der Gemeinde.

Auch Vereine haben einen positiven Bescheid erhalten. So kann der Heimatverein Schwagstorf in diesem Jahr einen barrierefreien Zugang zum Dorfmuseum im Schulgebäude errichten lassen.

Zu den weiteren Vorhaben zählen Sanierungsarbeiten an den Schützenhäusern in Ostercappeln und Schwagstorf, die Gestaltung des Renmannsfeldes in Ostercappeln und Sanierung der Multifunktionshalle des Reit- und Fahrverein Venne. "Zudem werden weitere, private Antragsteller entsprechende Förderungen erhalten", so Ellermann.

Nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung. Keine Förderung – zumindest in diesem Jahr – für die Sanierung der Indoor-Multifunktionshalle/Treffpunkt Ostercappeln, die Platzgestaltung des Ehrenmal Hitzhausen und die- Beleuchtung des öffentlicher Raums in der Ortschaft. Auch die Instandsetzung- und Erneuerungsarbeiten an der Venner Mühle müssen noch warten.

Mehrere Millionen

Die Dorfregion Ostercappeln wurde 2016 in das Programm der Dorfentwicklung aufgenommen. Bis zum Jahr 2024 können Projekte umgesetzt werden. 2012 werden allerdings neue Fördersätze vereinbart. In den vergangene Jahren konnten bereits zahlreiche öffentliche und private Vorhaben in der Gemeinde Ostercappeln verwirklicht werden. Bislang sind nach Mitteilung des ArL rund 4,5 Millionen Euro Fördermittel in die Dorfregion geflossen. An größeren öffentlichen Vorhaben wurde im Rahmen des Programms zunächst die Ortsdurchfahrt Venne neu gestaltet, die Mehrzweckhalle Schwagstorf umfassend saniert (heute das Veranstaltungszentrum) sowie der Kirchplatz Ostercappeln barrierefrei gestaltet. 2018 wurden unter anderem der Bürgersaal an der Venner Straße in Ostercappeln hergerichtet.