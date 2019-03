Ostercappeln. Am Freitag, 8. März, 19 Uhr, lädt der Kulturring Ostercappeln (Kurios) zu seiner neuen Ausstellung in die Alte Mädchenschule am Kirchplatz in Ostercappeln ein. Dort werden die Künstler Elisabeth Tüting und Gerhard Philipp Keramiken und Aquarelle, präsentieren.

Nach ihrem Studium und dem Abschluss an der Hochschule für Gestaltung in Bremen begann Elisabeth Tüting eine Töpferlehre bei Josef Eiling in Ochtrup, in einer Werkstatt, die als eine der letzten traditionelle westfälische Keramik herstellt. 1981 baute die Künstlerin eine eigene Werkstatt in Ankum/Tütingen auf. In ihren Arbeiten leugnet sie nicht die Wurzeln des alten Handwerks, macht sich aber schon sehr früh auf die Suche nach ihrem eigenen keramischen Weg. Die traditionellen Muster weichen einer lebhaften Farbigkeit, die überlieferten Formen müssen sich mit überraschenden neuen Interpretationen auseinandersetzen.





Gerhard Friedrich Philipp, Lehrer, Schäfer und Maler, hat trotz seiner Arbeit im Museum in Bersenbrück die Staffelei nie aus den Augen verloren. Nach seiner "Schwarz-Weiß-Zeit" mit Linolschnitten bestimmten Farbstifte seine Bilder. Heute sind es Aquarellfarben. Der Fotoapparat ersetzt bei Philipp das Skizzenbuch. Aus vergessenen Bruchstücken der Natur, gefunden in seiner unmittelbaren Umgebung, entstehen Sequenzen von Landschaften, deren Inhalt ein immerwährendes „Memento mori“ in den Vordergrund rückt.





Nach der Vernissage kann die Ausstellung bis zum 21. April täglich von 15 bis 17 Uhr in der Alten Mädchenschule in Ostercappeln besucht werden.