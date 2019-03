Venne. Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschten am Rosenmontag im Venner Gasthaus, wo sich Prinzessinnen, Cowboys, Hexen, Indianer, niedliche Käfer oder sogar kleine Polizisten und Feuerwehrmänner ein Stelldichein gaben. Denn traditionell hatte die Karnevalsabteilung des TSV Venne zum Kinderkarneval eingeladen.

So war denn auch die Liste lang, die Britta Hübner und Susanne Stickelbroeck willkommen hießen. Darunter das noch amtierende Prinzenpaar Connor Reuwer und Johanna vor den Tharen, die sich per Büttenrede verabschiedeten. Und Johanna und Lena vor den Tharen begeisterten mit dem Venner Karnevalslied.





Dann wurde es spannend, als die kleinen Karnevalisten raten sollten, wer in diesem Jahr zum neuen Prinzenpaar gekürt worden war. „Bei meinem Prinzen Zuhause gibt es zwei Hunde“, verriet Susanne Stickelbroeck. Und Britta Hübner sagte: „Meine Prinzessin hat eine Katze.“ Oder „Spagetti mag der Prinz“, „meine Prinzessin Pizza“, „Grün ist seine Lieblingsfarbe“, „meine Prinzessin liebt tatsächlich Rot“. Aber die Kinder hatten keine Idee, sodass die beiden Moderatorinnen meinten: „Wolle mer se reinlasse?“ So marschierten Prinz Leon Düvelmeyer und Prinzessin Celina Oelmann in den Saal ein, die sogleich ein „Venne Helau“ und, wie es in Venne üblich ist, mit „Danke!“ und „Bitte“ bekamen.

„So Celina, gleich bekommen wir den Rathausschlüssel. Was wollen wir damit denn anstellen?“, fragte Leon seine Prinzessin, die forsch antwortete: „Wir plündern den Gemeindeschatz! Und ich hätte gerne eine Eisdiele und ein Kino in Venne.“ Aber beide waren sich gleich sicher, dass das Geld wohl knapp werden würde. Da wollten sie doch lieber zünftig Kinderkarneval feiern. „Ich finde es gut, dass wir ein Prinzenpaar haben, das weiß was es will“, meinte Ortsbürgermeister Erik Ballmeyer, der als Tipp zum Schlüssel sagte: „Es gibt in Venne zwei Schlüssel. Aber ohne den geht gar nichts – dem Schlüssel für das Kinder-Prinzenpaar. Das ist der wichtigste.“





Vor etwa drei Wochen habe er bereits einen Schlüssel an das Erwachsenen-Prinzenpaar übergeben. Doch: „Nur mit eurem Schlüssel zusammen kann der große Prinz die Tür zum Rathaus öffnen“, unterstrich Ballmeyer, der dem neuen Prinzenpaar ein unvergessliches Jahr wünschte. Erste Amtshandlung der beiden: Sie verteilten Orden an das Prinzenpaar des OKV. Der OKV wiederum bedankte sich im Gegenzug mit Orden bei Leon und Celina. Souverän, cool und mit ganz viel Herzblut meisterten die Kinder und Jugendlichen sodann ihre Auftritte.

Anzeige Anzeige

Zu Ehren des neuen Prinzenpaares eröffnete die „Kika-Garde“ – Sophie Stüve, Mia Jurat, Celina Kranhold, Lea-Sophie Münz, Sophia und Stella Degener, Nanja Frickehelm, Mina Gerlach – das offizielle Programm mit einem Gardetanz, die später noch mit einem Showtanz glänzten. Mit dem „Fliegerlied“ sorgten „Die Knallbonbons“ – Mia Löffle, Lea Schleibaum, Marlene Krommes – für eine Superstimmung im Saal.





Ganz allerliebst bot die neue „Mini-Garde“ – Zoey Degener, Louisa Schleibaum, Paula und Anni Sonnenberg, Vanessa Münz, Klara Jakoblinnert – erst einen Gardetanz, später sogar einen Showtanz.

Sodann rockten die „Sweet Chili Girls“ – Nuria Kamper, Lara Marie Niehaus, Annika Heuer, Nele Kuhlmann, Lara Hemsath, Anne Heckert, Lena Wischmeyer, Charlyn Kintzel – zu heißen Rhythmen und einem Medley über die Bühne, sodass an dieser Stelle die erste Rakete folgte. Mit einem Showtanz entführte die „Teeny-Garde“ – Lara und Romy Knippen, Joline Ahlert, Jamilia Pohl, Isabel ArroyaVoigt – das Publikum zum Zuckerhut, die anschließend von Britta Hübner verabschiedet wurden. Aber: Sie werden in den großen Karneval gehen.

Mit einem Hip Hop-Tanz rundeten die „Crazy Sisters“ – Joline Thüne, Sina Caselato – das abwechslungsreiche Programm ab, das stimmungsvoll mit dem Abschlusslied „So ein Tag“, gesungen von Johanna und Lena vor den Tharen, ausklang.