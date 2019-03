Osnabrück. "Steh auf und tanz!" lautete das Motto des Ossensamstags 2019. Da ließen sich die Wittlager Karnevalisten nicht zwei Mal bitten.

Die Hasestadt war fest in närrischer Hand, und das mit karnevalistischer Vollgasbeteiligung aus Venne, Ostercappeln, Bad Essen und Hunteburg. Am Sonntag zogen die heimischen Jecken eine positive Bilanz ihres Osna-Auftritts.





Rund 20 000 Besucher feierten die farbenfrohen Wagen und Spielmannszüge in ihrer Stadt. Gegen 15 Uhr hatte sich der letzte Wagen des traditionellen Festumzuges auf den Weg gemacht. "Osna Helau!" erschallte auf zahllosen Kehlen und bei den Kostümen waren der Phantasie wieder einmal keine Grenzen gesetzt.









Die Brüder Dieter und Werner Neuhäuser aus Venne zum Beispiel nahmen mit ihrem kleinsten Umzugswagen bereits zum 11. Mal am Ossensamstag teil. Jürgen "Pucky" Ahlbrand war hoch auf dem rot-weißen Wagen des TSV Venne in seinem Element. Er lobte die Massen, die auch in Zukunft dafür sorgen werden, dass der in der Region verankerte Ossensamstag "nie untergehen wird. "

Ossensamstag (abgeleitet vom plattdeutschen Ossenbrügge) wird in Osnabrück der Samstag vor Rosenmontag genannt, an dem seit 1976 der Karnevalsumzug durch die Hasestadt zelebriert wird.